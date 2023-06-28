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Одесская прокуратура вернула государству более 1700 гектаров сельскохозяйственных земель

28 июня 2023 13:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесская прокуратура вернула государству более 1700 гектаров сельскохозяйственных земель
Сбор урожая пшеницы. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одесская областная прокуратура вмешалась в дело незаконного выбытия из государственной собственности особо ценных земель. Общая их стоимость более 800 млн грн.

В результате выполнения решения Хозяйственного суда Одесской области, в Государственный реестр прав на недвижимое имущество были внесены сведения о праве государственной собственности на 15 земельных участков площадью 1739 гектаров сельскохозяйственного назначения. Эти земли, которые оцениваются в 801 млн грн, теперь принадлежат ГУ Госгеокадастра в Одесской области.

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Указанные земельные участки расположены на территории государственного предприятия "Опытное хозяйство имени А.В. Суворова Института сельского хозяйства Причерноморья", входящего в сферу управления Национальной академии аграрных наук Украины. Эти земли были предоставлены в бессрочное использование предприятию.

Вернули государству

Напомним, апелляционный суд подтвердил правоту прокуратуры и сохранил в силе решение первой инстанции. Согласно принятому решению, земельный участок площадью 0,38 га по ул. Пестеля в Одессе, оцененный в 24,5 млн грн, возвращается территориальной общине города.

Также в Верховном Суде доказана незаконность выбытия из государственной собственности имущества санатория им. Чувырина на Французском бульваре. Его общая стоимость более 192 млн. грн.

Еще суд вернул в государственную собственность помещение Одесской областной филармонии. Основанием иска стала систематическая неуплата задолженности по охранному договору на арендное пользование памятником культурного наследия.

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