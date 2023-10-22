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Одеська шаблістка завоювала медаль на міжнародному турнірі

22 жовтня 2023 19:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Одеська шаблістка завоювала медаль на міжнародному турнірі
Жіноча збірна України на турнірі в Стамбулі. Фото: НОК Одеської області
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Одеська шаблістка Аліна Комащук здобула срібну медаль на турнірі серії "Satellite FIE" який відбувся в Стамбулі. В цих змаганнях українські спортсмени борються за можливість виграти путівку на Олімпійські ігри-2024.

Про це повідомили у пресслужбі Національного олімпійського комітету України в Одеській області.

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Деталі поєдинку 

У фінальному поєдинку Аліна Комащук поступилася своїй спортивній партнерці Ользі Харлан і здобула срібну медаль з шаблі. Обидві спортсменки виступають за збірну України й показали високий рівень підготовки.

Зазначимо, що тренування Аліни Комащук проводилися під керівництвом Олександра Васютіна та Артема Скорохода. Цей турнір відкрив сезон 2023/24, і він має велике значення для українських шаблісток, оскільки вони претендують на участь у наступних Олімпійських іграх.

Ще одна одеська спортсменка Олена Кравицька, яку тренували Олександр Васютін та Віталій Васютін, посіла на турнірі 17 місце. Це перший турнір сезону 2023/24, в якому українки боротимуться за путівку на Олімпійські ігри-2024.

(Зліва направо): Аліна Комащук, Ольга Харлан, Анна Башта (Азербайджан) і Ліка Джіджієшвілі (Грузія). Фото: НОК Одеської області

Інші змагання за участю одеситів

Нагадаємо, з 1 по 9 липня 2023 року у місті Дзівнув, що розташоване в Республіці Польща, відбувся чемпіонат світу з вітрильного спорту в класі "ILCA 6" для спортсменів усіх вікових груп. Цей захід зібрав понад сотню яхтсменів з 26 країн світу, які прагнули продемонструвати свої навички та здібності. В складі національної збірної команди України на цьому вагомому чемпіонаті була — Аліна Шаповалова, яка є вихованкою Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №13 в мальовничому місті Одеса.

Також ми писали, одесити зайняли призові місця на чемпіонаті Європи з вільної боротьби. Двоє спортсменів у категорії "атлети до 20 років" вибороли золоту та бронзову медалі. 

Додамо, що одеські спортсмени Ірина Маловічко та Микола Мільчев здобули 4 місце в змішаній категорії на етапі Кубка світу зі стендової стрільби, який відбувся в Каїрі. Це ще одне досягнення для майстрів стендової стрільби з Одеси на міжнародних змаганнях.

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