Одесская саблистка завоевала медаль на международном турнире

Женская сборная Украины на турнире в Стамбуле. Фото: НОК Одесской области

Одесская саблистка Алина Комащук завоевала серебряную медаль на турнире серии "Satellite FIE", который состоялся в Стамбуле. В этих соревнованиях украинские спортсмены сражаются за возможность выиграть путевку на Олимпийские игры-2024.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета Украины в Одесской области.

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Детали поединка

В финальном поединке Алина Комащук уступила своей спортивной партнерше Ольге Харлан и завоевала серебряную медаль с сабли. Обе спортсменки выступают за сборную Украины и показали высокий уровень подготовки.

Отметим, что тренировки Алины Комащук проводились под руководством Александра Васютина и Артема Скорохода. Этот турнир открыл сезон 2023/24 и имеет большое значение для украинских саблисток, поскольку они претендуют на участие в следующих Олимпийских играх.

Еще одна одесская спортсменка Елена Кравицкая, которую тренировали Александр Васютин и Виталий Васютин, заняла на турнире 17 место. Это первый турнир сезона 2023/24, в котором украинки будут сражаться за путевку на Олимпийские игры-2024.

(Слева направо): Алина Комащук, Ольга Харлан, Анна Башта (Азербайджан) и Лика Джиджиешвили (Грузия). Фото: НОК Одесской области

Другие соревнования с участием одесситов

Напомним, с 1 по 9 июля 2023 года в городе Дивнов, расположенном в Республике Польша, состоялся чемпионат мира по парусному спорту в классе "ILCA 6" для спортсменов всех возрастов. Это мероприятие собрало более сотни яхтсменов из 26 стран мира, стремившихся продемонстрировать свои навыки и способности. В составе национальной сборной команды Украины на этом весомом чемпионате была Алина Шаповалова, которая является воспитанницей Комплексной детско-юношеской спортивной школы №13 в живописном городе Одесса.

Также мы писали, одесситы заняли призовые места на чемпионате Европы по вольной борьбе. Двое спортсменов в категории "атлеты до 20 лет" завоевали золотую и бронзовую медали.

Добавим, что одесские спортсмены Ирина Маловичко и Николай Мильчев получили 4-е место в смешанной категории на этапе Кубка мира по стендовой стрельбе, который состоялся в Каире. Это еще одно достижение для мастеров стендовой стрельбы из Одессы на международных соревнованиях.