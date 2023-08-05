Судді з Одеси повідомили про підозру

Працівники НАБУ. Фото: НАБУ

Судді Приморського районного суду Одеси повідомили про підозру у замаху на надання неправомірної вигоди іншій судді. Вона обманним шляхом намагалася заволодіти частиною грошей.

Про це повідомили у пресслужбі Національного антикорупційного бюро України.

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19 червня цього року в Одесі було викрито адвоката на отриманні 2 тисяч доларів США від військовослужбовця.

"Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та теруправління в Одеській області Національної поліції України спільно з детективами НАБУ та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою затримали фігуранта на отриманні 2000 доларів США неправомірної вигоди. Кошти він ретельно заховав в офісному приміщенні, поклавши їх у спальний мішок", — повідомляють правоохоронці.

Яке покарання загрожує

Наразі судді повідомили про підозру за фактом шахрайства та неправомірним отриманням вигоди ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 190 КК України. Це покарання передбачає позбавлення волі строк від 4 та від 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Погоріли на хабарях

Нагадаємо, поліція Одеси затримала працівника одного з місцевих коледжів, який вимагав хабар від матері абітурієнта. Чоловік збирався одержати 2000 доларів США за безперешкодне зарахування її сина на бюджетну форму навчання.

Додамо, Вища рада правосуддя ухвалила рішення відсторонити суддю районного суду міста Одеси від здійснення правосуддя через обвинувачення її в отриманні хабаря. Її викрили "на гарячому" під час отримання частини грошей.

Також ми писали, що прокурори внесли до суду обвинувальний акт щодо помічника судді. Його звинувачують у вимаганні та одержанні хабаря за вплив на ухвалення рішень посадовими особами та "злив" інформації про обшуки.