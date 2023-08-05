Судьи из Одессы сообщили о подозрении

Работники НАБУ. Фото: НАБУ

Судьи Приморского районного суда Одессы сообщили о подозрении в покушении на предоставление неправомерной выгоды другому судье. Она обманным путем пыталась завладеть частью денег.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

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19 июня этого года в Одессе был разоблачен адвокат на получении 2 тысяч долларов США от военнослужащего.

"Оперативщики Департамента стратегических расследований и теруправления в Одесской области Национальной полиции Украины совместно с детективами НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратурой задержали фигуранта на получении 2000 долларов США неправомерной выгоды. Средства он тщательно спрятал в офисном помещении, положив их в спальный мешок", — говорится в сообщении.

Какое наказание грозит

Судьи сообщили о подозрении по факту мошенничества и неправомерному извлечению выгоды ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 190 УК Украины. Это наказание предусматривает лишение свободы на срок от 4 и от 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Погорели на взятках

Напомним, полиция Одессы задержала работника одного из местных колледжей, требовавшего взятку от матери абитуриента. Мужчина собирался получить 2000 долларов США за беспрепятственное зачисление ее сына в бюджетную форму обучения.

Высший совет правосудия принял решение отстранить судью районного суда города Одессы от совершения правосудия из-за обвинения его в получении взятки. Ее разоблачили "на горячем" во время получения части денег.

Также мы писали, что прокуроры внесли в суд обвинительный акт в отношении помощника судьи. Его обвиняют в вымогательстве и получении взятки за влияние на принятие решений должностными лицами и "слив" информации об обысках.