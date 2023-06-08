Одеські дороги: на яких вулицях працюватиме спецтехніка

Комунальники працюють на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"

В Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, що на деяких ділянках вулиць не слід паркувати авто.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:

Пироговська/Сільськогосподарський пров. — ремонт дощоприймача та заміна рукава;

вул. Рішельєвська — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;

"Куяльницька канава" — чищення каналу.

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.

Цікаво водіям та пішоходам

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