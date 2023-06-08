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Одеські дороги: на яких вулицях працюватиме спецтехніка

8 червня 2023 13:30
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Анна Мурадова
Редактор
Одеські дороги: на яких вулицях працюватиме спецтехніка
Комунальники працюють на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, що на деяких ділянках вулиць не слід паркувати авто. 

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях: 

  • Пироговська/Сільськогосподарський пров. — ремонт дощоприймача та заміна рукава; 
  • вул. Рішельєвська — очищення дощоприймачів, промивка рукавів; 
  • "Куяльницька канава" — чищення каналу. 

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні. 

Цікаво водіям та пішоходам

В Одесі на розі вулиць Катерининська та Ланжеронівська з'явився перший діагональний пішохідний перехід. Працівники КУ "СМЕП", крім того, налаштували й світлофор. 

На вулиці Ольгівській відбулися зміни в організації дорожнього руху. Відтепер там оголошено двосторонній рух для автотранспорту на ділянці від вулиці Пастера до узвозу Маринеска.

Суд скасував тарифи на паркування, які були ухвалені минулого року рішенням виконавчого комітету. Йдеться про встановлення ціни за годину у розмірі 20 гривень.

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