Одесские дороги: на каких улицах будет работать спецтехника

Коммунальщики работают на дорогах Одессы. Фото: КП "Городские дороги"

В Одессе проводятся ремонтные и очистные работы в разных районах города. Водители предупреждают, что на некоторых участках улиц не следует парковать авто.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

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Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

Пироговская/Сельскохозяйственный пер. — ремонт дождеприемника и замена рукава;

ул. Ришельевская — очищение дождеприемников, промывка рукавов;

"Куяльницкая канава" — чистка канала.

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним, это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.

Интересно водителям и пешеходам

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