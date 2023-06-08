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Одесские дороги: на каких улицах будет работать спецтехника

8 июня 2023 13:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесские дороги: на каких улицах будет работать спецтехника
Коммунальщики работают на дорогах Одессы. Фото: КП "Городские дороги"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе проводятся ремонтные и очистные работы в разных районах города. Водители предупреждают, что на некоторых участках улиц не следует парковать авто.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

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Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

  • Пироговская/Сельскохозяйственный пер. — ремонт дождеприемника и замена рукава;
  • ул. Ришельевская — очищение дождеприемников, промывка рукавов;
  • "Куяльницкая канава" — чистка канала.

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним, это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.

Интересно водителям и пешеходам

В Одессе на пересечении улиц Екатерининская и Ланжероновская появился первый диагональный пешеходный переход. Работники КУ "СМЭП", кроме того, настроили и светофор.

На улице Ольговской произошли изменения в организации дорожного движения. Теперь там объявлено двустороннее движение для автотранспорта на участке от улицы Пастера до спуска Маринеска.

Суд отменил тарифы на парковку, принятые в прошлом году решением исполнительного комитета. Речь идет об установлении цены в час в размере 20 гривен.

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