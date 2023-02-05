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Одеські школярі підуть на кількаденні вимушені канікули: в чому причина

5 лютого 2023 17:50
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук
Одеські школярі йдуть на вимушені канікули через ситуацію зі світлом.
Очні дитячі садочки працюватимуть
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук

Через дефіцит електромережі освітяни йдуть на вимушені заходи. В понеділок та вівторок одеські школи будуть закриті. 

Про це повідомила Одеська міська адміністрація.

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"У зв’язку з критичною ситуацією із забезпеченням міста електроенергією оголошено канікули у закладах освіти у понеділок і вівторок, 6 та 7 лютого",  — повідомили у міськраді.

У державній структурі додають, що при цьому в усіх очних садочках працюватимуть чергові групи. Тож батьки дошкільнят зможуть мати можливість відвести дітей у тепле місце і працювати. 

Ситуація зі світлом

За добу вдалося відновити енергопостачання 200 тисячам мешканців Одеси та району, енергетики працюють над подачею світла для ще 280 тисяч людей. Для того, аби не посилити навантаження на мережі, буде впроваджено нові графіки відключень.

"На сьогодні отримали 39 генераторів великої потужності від ДСНС, які були зібрані з усієї країни. Також шукаємо можливості для автономного функціонування деяких будинків за допомогою генераторів там, де є така технічна можливість. Паливо для цього буде придбане коштом спеціального фонду з державного та обласного бюджетів", — розповів голова Одеської ОВА Максим Марченко.

У зв'язку зі цим графіки відключень можуть пом’якшитися — перейти з графіку 2 через 12 на 2 через 10. Тим часом поки вирівнюватимуть подачу світла завдяки генераторам, енергетики відновлюватимуть мережі і вже до п’ятниці наступного тижня обіцяють вийти на звичайні графіки відключень.

"До кінця наступного робочого тижня ми маємо виконати всі необхідні роботи. На об’єкті є всі ресурси, як матеріальні, так і людські. Там працює п'ять аварійних бригад, і це максимум, який там можна розмістити", — зазначає Володимир Кудрицький.

Нагадаємо, в Одесі ремонтують підстанцію, де сталася аварія

З усієї України до Одеси везуть дизель-генератори, з допомогою яких можливо буде заживити критичну інфраструктуру. За словами голови правління НЕК "Укренерго", таким чином потужності, що звільнилися,
передадуть до цивільних абонентів.

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