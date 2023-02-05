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Одесские школьники пойдут на вынужденные каникулы на несколько дней: в чем причина

5 февраля 2023 17:50
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук
Одесские школьники идут на вынужденные каникулы из-за ситуации со светом.
Очные детские сады будут работать
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук

Из-за дефицита электросети педагоги идут на вынужденные меры. В понедельник и вторник одесские школы будут закрыты.

Об этом сообщила Одесская городская администрация.

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"В связи с критической ситуацией с обеспечением города электроэнергией объявлены каникулы в учебных заведениях в понедельник и вторник, 6 и 7 февраля", — сообщили в горсовете.

В государственной структуре добавляют, что при этом во всех очных садиках будут работать дежурные группы. Поэтому родители дошкольников смогут отвести детей в теплое место и работать.

Ситуация со светом

За сутки удалось возобновить энергоснабжение 200 тысяч жителей Одессы и района, энергетики работают над подачей света для еще 280 тысяч человек. Для того чтобы не усилить нагрузку на сети, будут введены новые графики отключений.

"На сегодняшний день получили 39 генераторов большой мощности от ГСЧС, которые были собраны со всей страны. Также ищем возможности для автономного функционирования некоторых домов с помощью генераторов там, где есть такая техническая возможность. Топливо для этого будет приобретено за счет специального фонда из государственного и областного бюджетов", — рассказал глава Одесской ОВА Максим Марченко.

В связи с этим графики отключений могут смягчиться — перейти из графика 2 через 12 на 2 через 10. Между тем пока будут выравнивать подачу света благодаря генераторам, энергетики будут восстанавливать сети и уже к пятнице на следующей неделе обещают выйти на обычные графики отключений.

"До конца следующей рабочей недели мы должны выполнить все необходимые работы. На объекте есть все ресурсы как материальные, так и человеческие. Там работает пять аварийных бригад, и это максимум, который там можно разместить", — отмечает Владимир Кудрицкий.

Напомним, в Одессе ремонтируют подстанцию, где произошла авария.

Со всей Украины в Одессу везут дизель-генераторы, с помощью которых можно будет питать критическую инфраструктуру. По словам председателя правления НЭК "Укрэнерго", таким образом освободившиеся мощности
передадут гражданским абонентам.

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