Одеський дзюдоїст здобув бронзову медаль на кубку Європи
У місті Коімбрі, що в Португалії завершився черговий етап кубка Європи з дзюдо серед юніорів. У поєдинку за бронзу Ігор Цуркан здолав суперника з Італії.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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"У складі національної збірної команди України у змаганнях взяв участь вихованець Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 4 м. Одеси Ігор Цуркан (категорія до 81 кг). У чвертьфіналі одесит поступився майбутньому чемпіону змагань з Австрії, вигравши дві сутички", — йдеться в повідомленні.
Успіхи одеських спортсменів
З 24 по 29 березня 2023 року у Києві проходить Чемпіонат України зі скелелазіння. Там 157 спортсменів, серед яких 63 жінки та 94 чоловіки, змагалися в дисциплінах швидкість, болдерінг та трудність. Одеський скелелаз встановив новий рекорд України.
Вихованці спортивної школи "Крижинка" з Одеси стали переможцями чемпіонатів України з фігурного катання серед молоді. Вони здобули чотири медалі — три золоті та одну срібну на змаганнях, які відбулися в Богуславі.
Також у Таллінні відбувся чемпіонат Європи з фехтування. Змагалися кадети і юніори. Одеські спортсмени увійшли до топ-10 найсильніших.
Також спортсмени з Одеської області завоювали чотири медалі на двох чемпіонатах України з легкої атлетики. Змагання відбувались у Києві з 17 по 19 лютого.