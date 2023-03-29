Одесский дзюдоист получил бронзовую медаль на кубке Европы
В городе Коимбри в Португалии завершился очередной этап кубка Европы по дзюдо среди юниоров. В поединке за бронзу Игорь Цуркан одолел соперника из Италии.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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"В составе национальной сборной команды Украины в соревнованиях принял участие воспитанник Комплексной детско-юношеской спортивной школы № 4 г. Одессы Игорь Цуркан (категория до 81 кг). В четвертьфинале одессит уступил будущему чемпиону соревнований по Австрии, выиграв две стычки", — говорится в сообщении.
Успехи одесских спортсменов
С 24 по 29 марта 2023 года в Киеве проходит Чемпионат Украины по скалолазанию. Там 157 спортсменов, среди которых 63 женщины и 94 мужчины, соревновались в дисциплинах быстроты, болдеринга и трудности. Одесский скалолаз установил новый рекорд Украины.
Воспитанники спортивной школы "Льдинка" из Одессы стали победителями чемпионатов Украины по фигурному катанию среди молодежи. Они завоевали четыре медали — три золотых и одну серебряную на соревнованиях, которые состоялись в Богуславе.
Также в Таллинне состоялся чемпионат Европы по фехтованию. Соревновались кадеты и юниоры. Одесские спортсмены вошли в топ-10 сильнейших.
Также спортсмены из Одесской области завоевали четыре медали на двух чемпионатах Украины по легкой атлетике. Соревнования проходили в Киеве с 17 по 19 февраля.