В Одесі висадили алею сакура на честь пам'яті загиблих дітей

В Одесі висадили сакури на честь пам'яті загиблих дітей. Фото: ОВА

Сьогодні, 4 червня, в Одесі вшанували пам’ять дітей, які загинули внаслідок тиранії та агресії окупантів. Біля будівлі ОВА висадили алею сакур на честь 11 дітей з Одещини, які були вбиті з початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Символ вічної пам'яті

Висаджена алея сакур символізує вічну пам'ять про загиблих дітей і служить нагадуванням про жертви російського терору. Серед них і маленькі одесити — Кіра, Злата, Дмитро, Денис, Марк, Мілана, Тимофій, Ліза, Злата, Сергій та В’ячеслав.

"Як символ вічної пам’яті загиблим дітям — алея сакур, яку висадили сьогодні біля Одеської ОВА. Памʼятаємо кожну жертву російського терору", — зазначив Олег Кіпер.

Алея сакур біля Одеської ОВА. Фото: Одеська ОВА

Діти — жертви війни

Нагадаємо, що, за даними державного порталу "Діти війни" та Офісу Генерального прокурора, з початку війни загинула 551 дитина, ще 1368 були поранені. Однак встановити фактичну кількість загиблих і поранених наразі неможливо.

Ми писали, що 29 квітня росіяни обстріляли Одесу, внаслідок чого постраждала 4-річна дівчинка Злата. Дитина через важкі поранення впала у кому, а згодом стало відомо, що її життя обірвалось у лікарні. Одесити попрощалися зі Златою біля зруйнованого Спасо-Преображенського храму 26 квітня.

Також в Одесі прощалися з родиною Глодан — Валерією та її тримісячною донькою Кірою, які загинули внаслідок влучання ракети в ЖК "Тірас" 23 квітня 2022 року. Тоді окупанти забрали життя вісьмох одеситів.

Додамо, що в Одесі 2 березня ворожий дрон зруйнував житловий будинок. Загалом цієї страшної ночі росіяни позбавили життя 12 людей. Останньою знайденою жертвою була семирічна Ліза.