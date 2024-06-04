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Одиннадцать сакур и столько же имен погибших детей — в Одессе появилась Аллея памяти

4 июня 2024 16:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе высадили аллею сакура в честь памяти погибших детей
В Одессе взорвали сакуры в честь памяти погибших детей. Фото: ОВА
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 4 июня, в Одессе почтили память детей, погибших в результате тирании и агрессии оккупантов. У здания ОВА высадили аллею сакур в честь 11 детей из Одесской области, убитых с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Колокольчик на сакуре в память о погибших детях. Фото: Одесская ОВА

Символ вечной памяти

Высаженная аллея сакур символизирует вечную память о погибших детях и служит напоминанием о жертвах русского террора. Среди них и маленькие одесситы – Кира, Злата, Дмитрий, Денис, Марк, Милана, Тимофей, Лиза, Злата, Сергей и Вячеслав.

"Как символ вечной памяти погибшим детям — аллея сакур, которую высадили сегодня возле Одесской ОВА. Помним каждую жертву российского террора", — отметил Олег Кипер.

11 сакур в Одессе в честь погибших детей
Аллея сакур у Одесской ОВА. Фото: Одесская ОВА

Дети — жертвы войны

Напомним, что, по данным государственного портала "Дети войны" и Офиса Генерального прокурора, с начала войны погиб 551 ребенок, еще 1368 были ранены. Однако установить фактическое количество погибших и раненых пока невозможно.

Мы писали, что 29 апреля россияне обстреляли Одессу, в результате чего пострадала 4-летняя девочка Злата. Ребенок из-за тяжелых ранений впал в кому, а впоследствии стало известно, что его жизнь оборвалась в больнице. Одесситы простились со Златой у разрушенного Спасо-Преображенского храма 26 апреля.

Также в Одессе прощались с семьей Глодан — Валерией и ее трехмесячной дочерью Кирой, которые погибли в результате попадания ракеты в ЖК "Тирас" 23 апреля 2022 года. Тогда оккупанты унесли жизни восьми одесситов.

Добавим, что в Одессе 2 марта вражеский дрон разрушил жилой дом. Всего этой страшной ночью россияне лишили жизни 12 человек. Последней найденной жертвой была семилетняя Лиза.

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Олег Кипер
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