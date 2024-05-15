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Одразу два розвідувальники НАТО патрулюють близько Одещини — яка мета

15 травня 2024 14:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Одразу два розвідувальники НАТО патрулюють близько Одещини — яка мета
Літак Boeing RC-135V Rivet Jointпатрулює у небі. Фото: Military.com
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 15 травня, літаки ВМС Сполучених Штатів Boeing RC-135V Rivet Joint патрулюють в повітряному просторі Румунії та над акваторією Чорного моря. Авіація НАТО виконує місію поблизу південних берегів Одеської області, один з літаків був помічений за 30 кілометрів від Ізмаїлу. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Де патрулює літак

Маршрут розвідувальника пролягаd повітряним простором Румунії, проте літак патрулює близько південних кордонів Одеської області. Зокрема, авіація НАТО помічена недалеко від населених пунктів Вилкове, Кілія та Ізмаїл. Літак також проводить розвідку над акваторією Чорного моря та вздовж його берегів, контролюючи ситуацію на воді.

Одразу два розвідувальника НАТО патрулюють близько Одещини — яка мета - фото 1
Маршрут розвідувальника НАТО. Фото: скриншот

Ще один американський військовий літак Boeing RC-135V Rivet Joint з позивним "Jake 17" патрулює близько кордону Молдови. Свій маршрут він почав з військової бази у Люксембургу, а зараз літак проводить розвідку вздовж південних населених пунктів Одещини, перебуваючи у повітряному просторі Румунії.
 

Літак НАТО 15 травня
Маршрут розвідувальника НАТО. Фото: скриншот

Які місії виконує

Літак-розвідувальник RC-135V/W був створений для радіо- та радіотехнічної розвідки. Він використовується для боротьби з авіацією та системою ППО противника. Сьогодні він злетів з Греції та забезпечує розвідку всіх засобів ППО противника (включаючи винищувачі-перехоплювачі та ЗРК), а також мереж радіозв'язку його авіації та бортових радіоелектронних засобів вздовж південних кордонів Одеської області

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, що сьогодні, 15 травня, споряджені ракетоносії ворога досі чергують лише у Середземному морі. В акваторію Чорного моря росіяни  не виводять бойові кораблі, але загроза ракетних обстрілів залишається, адже ракети ворог може запускати зі своїх військових портів.

Також ми писали, що російські загарбники змінили тактику обстрілів півдня України. Вона полягає у застосуванні балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму замість крилатих ракет морського базування.

Додамо, що втрати Чорноморського флоту РФ великі та змоги нарощувати кількість бойових кораблів ворог не має. Проте зберігається декілька каналів, за якими загарбники можуть поповнюватися, але з певними обмеженнями. 

Одеса
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Молдова
кордон
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літак
Чорне море
Одеська область
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Румунія
авіація

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