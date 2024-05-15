Сразу два разведчика НАТО патрулируют около Одесчины — какова цель

Самолет Boeing RC-135V Rivet Joint патрулирует в небе. Фото: Military.com

Сегодня, 15 мая, самолеты ВМС Соединенных Штатов Boeing RC-135V Rivet Joint патрулируют в воздушном пространстве Румынии и над акваторией Черного моря. Авиация НАТО выполняет миссию возле южных берегов Одесской области, один из самолетов был замечен в 30 километрах от Измаила.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Где патрулирует самолет

Маршрут разведчика пролегал воздушным пространством Румынии, однако самолет патрулирует около южных границ Одесской области. В частности, авиация НАТО подмечена недалеко от населенных пунктов Вилково, Килия и Измаил. Самолет проводит разведку над акваторией Черного моря и вдоль его берегов, контролируя ситуацию на воде.

Маршрут разведчика НАТО. Фото: скриншот

Еще один американский военный самолет Boeing RC-135V Rivet Joint с позывным "Jake 17" патрулирует около границы Молдовы. Свой маршрут он начал с военной базы в Люксембурге, а сейчас самолет проводит разведку вдоль южных населенных пунктов Одесской области, находясь в воздушном пространстве Румынии.

Маршрут разведчика НАТО. Фото: скриншот

Какие миссии выполняет

Самолет-разведчик RC-135V/W был создан для радио- и радиотехнической разведки. Он используется для борьбы с авиацией и системой ПВО противника. Сегодня он взлетел из Греции и обеспечивает разведку всех средств ПВО противника (включая истребители-перехватчики и ЗРК), а также сети радиосвязи его авиации и бортовых радиоэлектронных средств вдоль южных границ Одесской области.

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, что сегодня, 15 мая, снаряженные ракетоносители врага до сих пор дежурят только в Средиземном море. В акваторию Черного моря россияне не выводят боевые корабли, но угроза ракетных обстрелов остается, ведь ракеты враг может запускать из своих военных портов.



Также мы писали, что российские захватчики сменили тактику обстрелов юга Украины. Она заключается в применении баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма вместо крылатых ракет морского базирования.



Добавим, что потери Черноморского флота РФ велики и возможности наращивать количество боевых кораблей у врага нет. Однако хранится несколько каналов, по которым захватчики могут пополняться, но с определенными ограничениями.