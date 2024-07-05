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Окупанти запустили хвилі ударних дронів — які наслідки нічної атаки на Одещину

5 липня 2024 09:54
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Атака на Одещину вночі 5 липня - Олег Кіпер повідомив наслідки
Ударний БпЛА у небі. Ілюстративне фото: military.com
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Одещина була під прицілом російських окупантів у ніч з четверга на п'ятницю. Так, уламки збитого ''шахеда'' впали на території регіону, сталось пошкодження цивільної інфраструктури. 

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер

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Робота ППО на півдні цієї ночі

За даними військових, у ніч проти 5 липня 2024 року російські окупанти атакували Україну 32-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із території Росії, зокрема з Курська та Приморсько-Ахтарська. Усі цілі були збиті у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях. 

"Вночі ворог також атакував Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок падіння БпЛА пошкоджено асфальтне покриття дороги. Інформація щодо постраждалих не надходила", — зазначив Олег Кіпер. 

Робота ППО вночі проти 5 липня
Робота ППО цієї ночі. Фото: ПС

Наслідки атаки 4 липня

Внаслідок вчорашньої ракетної атаки по Одеському району семеро людей, які отримали поранення, продовжують перебувати в лікарнях. 

"Двоє людей у стані середнього ступеня важкості, четверо у важкому та одна жінка у вкрай важкому стані. Медики надають їм всю необхідну допомогу", — зазначив очільник ОВА. 

Атаки на Одещину

Ми писали, що вчора, 4 липня, російські загарбники завдали ракетного удару по Одещині. Внаслідок ворожої атаки постраждала портова інфраструктура.

Також ми повідомляли, що минулого тижня окупанти завдали ракетного удару по території Одеської області. Ймовірно, це був "Іскандер-М" з касетним зарядом, що влучив у поле пшениці.  На місці виникла масштабна пожежа. 

Додамо, що раніше Одесу ворог атакував ракетами типу "Калібр" з акваторії Азовського моря. Під час атаки окупанти вдарили по продовольчому складу однієї з мереж магазинів. В ОВА зазначили, що росіяни навмисно цілять у невійськові об'єкти та продовжують свою тактику терору цивільного населення.

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