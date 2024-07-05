Атака на Одесчину ночью 5 июля – Олег Кипер сообщил последствия

Оккупанты запустили волны ударных дронов — каковы последствия ночной атаки на Одесчину
Одесчина была под прицелом российских оккупантов в ночь с четверга на пятницу. Так, обломки сбитого шахеда упали на территории региона, произошло повреждение гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Работа ПВО на юге этой ночи
По данным военных, в ночь на 5 июля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину 32-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" с территории России, в том числе с Курска и Приморско-Ахтарской. Все цели были сбиты в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской и Черкасской областях.
"Ночью враг также атаковал Одесчину ударными беспилотниками. В результате падения БпЛА повреждено асфальтное покрытие дороги. Информация о пострадавших не поступала" , — отметил Олег Кипер.
Последствия атаки 4 июля
В результате вчерашней ракетной атаки по Одесскому району семь человек, получивших ранения, продолжают находиться в больницах.
"Два человека в состоянии средней степени тяжести, четверо в тяжелом и одна женщина в крайне тяжелом состоянии. Медики оказывают им всю необходимую помощь" , — отметил глава ОВА.
Атаки на Одесчину
Мы писали, что вчера, 4 июля, российские захватчики нанесли ракетный удар по Одесчине. В результате вражеской атаки пострадала портовая инфраструктура.
Также мы сообщали, что на прошлой неделе оккупанты нанесли ракетный удар по территории Одесской области. Вероятно, это был "Искандер-М" с кассетным зарядом, попавшим в поле пшеницы. На месте возник масштабный пожар.
Ранее Одессу враг атаковал ракетами типа "Калибр" из акватории Азовского моря. Во время атаки оккупанты ударили по продовольственному составу одной из сетей магазинов. В ОВА отметили, что россияне намеренно целятся в невоенные объекты и продолжают свою тактику террора гражданского населения.
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