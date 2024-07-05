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Оккупанты запустили волны ударных дронов — каковы последствия ночной атаки на Одесчину

5 июля 2024 09:54
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Атака на Одесчину ночью 5 июля – Олег Кипер сообщил последствия
Ударный БпЛА в небе. Иллюстративное фото: military.com
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Одесчина была под прицелом российских оккупантов в ночь с четверга на пятницу. Так, обломки сбитого шахеда упали на территории региона, произошло повреждение гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Работа ПВО на юге этой ночи

По данным военных, в ночь на 5 июля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину 32-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" с территории России, в том числе с Курска и Приморско-Ахтарской. Все цели были сбиты в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской и Черкасской областях.

"Ночью враг также атаковал Одесчину ударными беспилотниками. В результате падения БпЛА повреждено асфальтное покрытие дороги. Информация о пострадавших не поступала" , — отметил Олег Кипер.

Работа ПВО в ночь на 5 июля
Работа ПВО этой ночью. Фото: ВС

Последствия атаки 4 июля

В результате вчерашней ракетной атаки по Одесскому району семь человек, получивших ранения, продолжают находиться в больницах.

"Два человека в состоянии средней степени тяжести, четверо в тяжелом и одна женщина в крайне тяжелом состоянии. Медики оказывают им всю необходимую помощь" , — отметил глава ОВА.

Атаки на Одесчину

Мы писали, что вчера, 4 июля, российские захватчики нанесли ракетный удар по Одесчине. В результате вражеской атаки пострадала портовая инфраструктура.

Также мы сообщали, что на прошлой неделе оккупанты нанесли ракетный удар по территории Одесской области. Вероятно, это был "Искандер-М" с кассетным зарядом, попавшим в поле пшеницы. На месте возник масштабный пожар.

Ранее Одессу враг атаковал ракетами типа "Калибр" из акватории Азовского моря. Во время атаки оккупанты ударили по продовольственному составу одной из сетей магазинов. В ОВА отметили, что россияне намеренно целятся в невоенные объекты и продолжают свою тактику террора гражданского населения.

Одесса война российские войска Одесская область Новости Одессы ПВО дрон Шахид-136 дроны инфраструктура Олег Кипер Воздушные Силы ВСУ

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