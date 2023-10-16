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Отримав "подарунок" до Дня юриста: в Одесі усунули голову НАБУ

16 жовтня 2023 14:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі затримали посадовця НАБУ
Голова Одеського НАБУ Володмир Деулін. Фото: Думская
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Національне антикорупційне бюро України проведе службову перевірку щодо директора місцевого територіального управління НАБУ. Посадовця підозрюють в отриманні неправомірної нагороди до Дня юриста. 

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ. 

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За інформацією відомства, голова Одеського управління НАБУ Володимир Деулін брав участь у заході з нагоди Дня юриста, який проходив у стінах Національного університету "Одеська юридична академія". Під час урочистостей посадовець отримав від ректора ВНЗ грошовий "подарунок".

Зазначається, що на час проведення перевірки Володимира Деуліна відсторонено від виконання посадових обов’язків.

"Результати перевірки будуть оприлюднені після її завершення", — додали в НАБУ.

Корупція на Одещині

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру у хабарництві керівництво одного з постів Одеської митниці. Чоловік зі своїм підлеглим налагодили схему отримання хабарів за безперешкодне оформлення імпортних товарів.

Раніше ми писали, що Одеські правоохоронці здійснили успішну операцію та викрили медичну працівницю, яка зловживала своїм становищем та вимагала хабар за створення неправомірних діагнозів. Лікарка офтальмологічної клініки була затримана, коли вже отримала хабар.

Додамо, на Одещині правоохоронці розкрили випадок корупції, пов'язаної із Державною податковою службою (ДПС). Керівна особа одного з управлінь Південного міжрегіонального управління ДПС запропонувала підприємцю поновити його діяльність за хабар у розмірі 5000 доларів США

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