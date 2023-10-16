Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Получил "подарок" ко Дню юриста: в Одессе устранили главу НАБУ arrow

Получил "подарок" ко Дню юриста: в Одессе устранили главу НАБУ

16 октября 2023 14:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе задержали чиновника НАБУ
Председатель Одесского НАБУ Владимир Деулин. Фото: Думская
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Национальное антикоррупционное бюро Украины проведет служебную проверку директора местного территориального управления НАБУ. Чиновника подозревают в получении неправомерной награды ко Дню юриста.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Читайте также:

По информации ведомства, глава Одесского управления НАБУ Владимир Деулин принимал участие в мероприятии по случаю Дня юриста, которое проходило в стенах Национального университета "Одесская юридическая академия". Во время торжеств чиновник получил от ректора вуза денежный "подарок".

Отмечается, что на время проведения проверки Владимир Деулин отстранен от исполнения должностных обязанностей.

"Результаты проверки будут обнародованы после ее завершения", — добавили в НАБУ.

Коррупция в Одесской области

Напомним, Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении во взяточничестве руководство одного из постов Одесской таможни. Мужчина со своим подчиненным наладили схему получения взяток за беспрепятственное оформление импортных товаров.

Ранее мы писали, что Одесские правоохранители провели успешную операцию и разоблачили медицинскую работницу, которая злоупотребляла своим положением и требовала взятку за создание неправомерных диагнозов. Врач офтальмологической клиники была задержана, когда уже получила взятку.

Добавим, в Одесской области правоохранители раскрыли случай коррупции, связанной с Государственной налоговой службой (ГНС). Руководитель одного из управлений Южного межрегионального управления ГНС предложил предпринимателю возобновить его деятельность за взятку в размере 5000 долларов США

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

None

Как предотвратить коррупцию при передаче Украине российских замороженных активов на восстановление

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз