В Одессе задержали чиновника НАБУ

Председатель Одесского НАБУ Владимир Деулин. Фото: Думская

Национальное антикоррупционное бюро Украины проведет служебную проверку директора местного территориального управления НАБУ. Чиновника подозревают в получении неправомерной награды ко Дню юриста.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Читайте также:

По информации ведомства, глава Одесского управления НАБУ Владимир Деулин принимал участие в мероприятии по случаю Дня юриста, которое проходило в стенах Национального университета "Одесская юридическая академия". Во время торжеств чиновник получил от ректора вуза денежный "подарок".

Отмечается, что на время проведения проверки Владимир Деулин отстранен от исполнения должностных обязанностей.

"Результаты проверки будут обнародованы после ее завершения", — добавили в НАБУ.

Коррупция в Одесской области

Напомним, Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении во взяточничестве руководство одного из постов Одесской таможни. Мужчина со своим подчиненным наладили схему получения взяток за беспрепятственное оформление импортных товаров.

Ранее мы писали, что Одесские правоохранители провели успешную операцию и разоблачили медицинскую работницу, которая злоупотребляла своим положением и требовала взятку за создание неправомерных диагнозов. Врач офтальмологической клиники была задержана, когда уже получила взятку.

Добавим, в Одесской области правоохранители раскрыли случай коррупции, связанной с Государственной налоговой службой (ГНС). Руководитель одного из управлений Южного межрегионального управления ГНС предложил предпринимателю возобновить его деятельность за взятку в размере 5000 долларов США