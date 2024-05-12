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Палало все — одеська бригада показала кадри знищення ворожої сили

12 травня 2024 18:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Палало все — одеська бригада показала кадри знищення ворожої сили
Знищення спостережного пункту росіян. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Українські воїни продовжують нищити сили ворога. Аеророзвідники 11-ї бригади імені Михайла Грушевського Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України показали кадри ліквідації російських позицій. 

Відповідне відео бригада опублікувала на своїй сторінці в Facebook у неділю, 12 травня. 

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"Кожне влучання, кожне знищення окупанта на полі бою — це крок до перемоги, до миру на нашій землі", — підписали військові.

Знищення позицій окупантів

На опублікованих кадрах видно, як аеророзвідники під час бойового завдання знищують спостережні пункти, вогневі точки та засідки ДРГ противника. Все це відбувалося за допомогою дронів. 

"Безпілотні системи Сил оборони України довели свою ефективність у боях на землі, у небі та в морі. НГУ розвиває цей напрямок, що підвищить наші результати на полі бою", — йдеться у повідомленні бригади.


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Нагадаємо, миколаївські морські піхотинці продемонстрували дивовижну майстерність у завданні точних ударів по позиціях ворога. Наші військові завдають точних ударів, прицільно влучаючи у техніку окупантів.

Також ми писали, що військові однієї з українських бригад, що підпорядковуються ОК "Південь", активно діють на передовій, знищуючи техніку та склади ворожої армії. Захисники держави ні перед чим не зупиняються у своїй місії відстоювання української території від окупантів.

Додамо, українські бійці показали, як виконали низку точних ударів по складах та техніці російського угруповання. Захисники били по об'єктах, які забезпечували окупаційні сили на південному напрямку.

Одеса
війна
росіяни
Одеська область
військова техніка
Одеська ОДА
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