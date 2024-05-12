Пылало все — одесская бригада показала кадры уничтожения вражеской силы

Уничтожение наблюдательного пункта россиян. Фото: скриншот

Украинские воины продолжают уничтожать силы врага. Аэроразведчики 11-й бригады имени Михаила Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины показали кадры ликвидации российских позиций.

Соответствующее видео бригада опубликовала на своей странице в Facebook в воскресенье, 12 мая.

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"Каждое попадание, каждое уничтожение оккупанта на поле боя — это шаг к победе, к миру на нашей земле", — подписали военные.

Уничтожение позиций оккупантов

На опубликованных кадрах видно, как аэроразведчики во время боевой задачи уничтожают наблюдательные пункты, огневые точки и засады ВРГ противника. Все это происходило с помощью дронов.

"Беспилотные системы Сил обороны Украины доказали свою эффективность в боях на земле, в небе и в море. НГУ развивает это направление, что повысит наши результаты на поле боя", — говорится в сообщении бригады.

Больше новостей об уничтожении вражеской техники

Напомним, николаевские морские пехотинцы продемонстрировали поразительное мастерство в нанесении точных ударов по позициям врага. Наши военные наносят точные удары, прицельно попадая в технику оккупантов.

Также мы писали, что военные одной из украинских бригад, подчиняющихся ОК "Юг", активно действуют на передовой, уничтожая технику и склады вражеской армии. Защитники государства ни перед чем не останавливаются в своей миссии отстаивания украинской территории от оккупантов.

Добавим, что украинские бойцы показали, как выполнили ряд точных ударов по составам и технике российской группировки. Защитники били по объектам, которые обеспечивали оккупационные силы на южном направлении.