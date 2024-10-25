Що виявила перевірка лікарень в Одесі

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: скриншот

Наразі в Одеській області перевірили шість медичних закладів. Майже всюди виявили більші чи менші проблеми. В обласній адміністрації запевняють, що перевірки триватимуть і далі.

Про це заявив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Що виявили

За словами очільника області, перевірки відбуваються на постійній основі. Адже питання організації лікування пацієнтів, у тому числі військових, нерідко викликають нарікання суспільства.

"Дуже багато сил і ресурсів затрачено для того, щоб трішечки підняти ці всі процеси, і десь підремонтувати, десь змінити харчування, десь потрібно додати щось. Тому що коли ти вникаєш в процес, якщо виникають якісь питання, то звичайно ми це регулюємо", — наголосив Олег Кіпер.

Начальник ОВА підкреслив, що перевірки тільки почалися. Коли всі етапи будуть пройдені, їхні результати обов'язково оприлюднять.

Зазначимо, що у серпні бойовий медик Петро Конопля показав жахливі умови в психлікарні на Одещині, де лікують військових. Він поскаржився на неякісну їжу та плісняву на стінах палат. Чоловік оголосив голодування. Це викликало значний суспільний резонанс, у ситуацію втрутилися обласна та центральна влада.

Нагадаємо, за підсумками перевірки Одеського онкоцентру виявилося, що одна з працівниць завищувала кількість зроблених процедур до фантастичних цифр, щоби отримувати більшу зарплату. Також на Одещині перевірили стан психіатричної лікарні, яка часто потрапляла у скандали.