Що виявила перевірка лікарень в Одесі

Перевірки лікарень на Одещині — вже є результати
Наразі в Одеській області перевірили шість медичних закладів. Майже всюди виявили більші чи менші проблеми. В обласній адміністрації запевняють, що перевірки триватимуть і далі.
Про це заявив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Що виявили
За словами очільника області, перевірки відбуваються на постійній основі. Адже питання організації лікування пацієнтів, у тому числі військових, нерідко викликають нарікання суспільства.
"Дуже багато сил і ресурсів затрачено для того, щоб трішечки підняти ці всі процеси, і десь підремонтувати, десь змінити харчування, десь потрібно додати щось. Тому що коли ти вникаєш в процес, якщо виникають якісь питання, то звичайно ми це регулюємо", — наголосив Олег Кіпер.
Начальник ОВА підкреслив, що перевірки тільки почалися. Коли всі етапи будуть пройдені, їхні результати обов'язково оприлюднять.
Зазначимо, що у серпні бойовий медик Петро Конопля показав жахливі умови в психлікарні на Одещині, де лікують військових. Він поскаржився на неякісну їжу та плісняву на стінах палат. Чоловік оголосив голодування. Це викликало значний суспільний резонанс, у ситуацію втрутилися обласна та центральна влада.
Нагадаємо, за підсумками перевірки Одеського онкоцентру виявилося, що одна з працівниць завищувала кількість зроблених процедур до фантастичних цифр, щоби отримувати більшу зарплату. Також на Одещині перевірили стан психіатричної лікарні, яка часто потрапляла у скандали.
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