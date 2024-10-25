Что обнаружила проверка больниц в Одессе

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE

В Одесской области проверили шесть медицинских учреждений. Почти повсюду обнаружили большие или меньшие проблемы. В областной администрации уверяют, что проверки будут продолжаться и дальше.

Об этом заявил начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

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Что обнаружили

По словам главы области, проверки проходят на постоянной основе. Ведь вопросы организации лечения пациентов, в том числе военных, нередко вызывают возмущение общества.

"Очень много сил и ресурсов затрачено для того, чтобы немного поднять все эти процессы, и где-то подремонтировать, где-то изменить питание, где-то нужно добавить что-то. Потому что когда ты вникаешь в процесс, если возникают какие-то вопросы, то конечно мы это регулируем", — подчеркнул Олег Кипер.

Начальник ОВА подчеркнул, что проверки только начались. Когда все этапы будут пройдены, их результаты обязательно будут обнародованы.

Отметим, что в августе боевой медик Петр Конопля показал ужасные условия в психушке на Одесчине, где лечат военных. Он пожаловался на некачественную пищу и плесень на стенах палат. Мужчина объявил голодовку. Это вызвало значительный общественный резонанс, в ситуацию вмешались областные и центральные власти.

Напомним, по итогам проверки Одесского онкоцентра оказалось, что одна из работниц завышала количество сделанных процедур до фантастических цифр, чтобы получать большую зарплату. Также в Одесской области проверили состояние психиатрической больницы, которая часто попадала в скандалы.