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Можливі затори: де ремонтують дороги в Одесі

11 травня 2023 10:50
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Анна Мурадова
Редактор
Можливі затори: де ремонтують дороги в Одесі
Комунальники працюють на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 11 травня, в Одесі проводять профілактичні роботи в Київському районі міста. Водіїв попереджають, де не слід паркувати авто, аби не завадити дорожникам.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Сьогодні фахівці  КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:

  • пр- т Небесної Сотні/вул. Вільямса, 84б;
  • вул. Ак. Глушка;
  • Румунська канава.

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів, і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні. 

Цікаво водіям

На автомобільній трасі М-15, яка сполучає Одесу та Рені й пролягає до міста Бухарест, будуть тривати ремонтні роботи. Ускладнення руху буде від сьогодні, 10 травня, до 18:00 години вечора 14 травня.

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З 24 квітня в Одесі запрацювала  система зважування транспорту в русі. Вона повноцінно запрацює на Хаджибейській дамбі, яка є частиною траси Київ — Одеса.

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