Можливі затори: де ремонтують дороги в Одесі

Комунальники працюють на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"

Сьогодні, 11 травня, в Одесі проводять профілактичні роботи в Київському районі міста. Водіїв попереджають, де не слід паркувати авто, аби не завадити дорожникам.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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пр- т Небесної Сотні/вул. Вільямса, 84б;

вул. Ак. Глушка;

Румунська канава.

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів, і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.

Цікаво водіям

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