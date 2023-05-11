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Возможны пробки: где в Одессе ремонтируют дороги

11 мая 2023 10:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Возможны пробки: где в Одессе ремонтируют дороги
Коммунальщики работают на дорогах Одессы. Фото: КП "Городские дороги"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 11 мая, в Одессе проводятся профилактические работы в Киевском районе города. Водителей предупреждают, где не следует парковать авто, чтобы не помешать дорожникам.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

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Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

  • пр-т Небесной Сотни/ул. Вильямса, 84б;
  • ул. Ак. Глушко;
  • Румынская канава.

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников, и в непосредственной близости к ним это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.

Интересно водителям

На автомобильной трассе М-15, которая соединяет Одессу и Рени и пролегает в Бухарест, будут продолжаться ремонтные работы. Усложнение движения будет с сегодняшнего дня, 10 мая, до 18:00 вечера 14 мая.

С 28 апреля на дорогах Одессы заработали камеры автоматической фиксации правонарушений. Допустимая скорость составляет 50 км/ч. Где именно установлены фиксаторы — читайте в материале.

С 24 апреля в Одессе заработала система взвешивания транспорта в движении. Она полноценно заработает на Хаджибейской дамбе, которая является частью трассы Киев — Одесса.

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