Возможны пробки: где в Одессе ремонтируют дороги
Сегодня, 11 мая, в Одессе проводятся профилактические работы в Киевском районе города. Водителей предупреждают, где не следует парковать авто, чтобы не помешать дорожникам.
Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.
Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:
- пр-т Небесной Сотни/ул. Вильямса, 84б;
- ул. Ак. Глушко;
- Румынская канава.
"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников, и в непосредственной близости к ним это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.
Интересно водителям
На автомобильной трассе М-15, которая соединяет Одессу и Рени и пролегает в Бухарест, будут продолжаться ремонтные работы. Усложнение движения будет с сегодняшнего дня, 10 мая, до 18:00 вечера 14 мая.
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