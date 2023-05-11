Возможны пробки: где в Одессе ремонтируют дороги

Коммунальщики работают на дорогах Одессы. Фото: КП "Городские дороги"

Сегодня, 11 мая, в Одессе проводятся профилактические работы в Киевском районе города. Водителей предупреждают, где не следует парковать авто, чтобы не помешать дорожникам.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

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Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

пр-т Небесной Сотни/ул. Вильямса, 84б;

ул. Ак. Глушко;

Румынская канава.

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников, и в непосредственной близости к ним это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.

Интересно водителям

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