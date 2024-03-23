Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Понад сорок суден завантажуються у портах Великої Одеси arrow

Понад сорок суден завантажуються у портах Великої Одеси

23 березня 2024 17:35
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Понад сорок суден завантажуються у портах Великої Одеси
Рух суден у Чорному морі. Фото: MarineTraffic
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Черговий караван суден завантажується збіжжям та іншою продукцією в портах Великої Одеси. Станом на сьогодні, 23 березня, в акваторії Чорного моря перебуває понад 40 кораблів.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic

Читайте також:

Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 15 суден, ще 19 — у Чорноморську, та 9 — у Південному. Крім того, ще 10 суден уже завантажились та прямують на вихід з портів, а на вхід поки відомо про одне.

Робота Дунайських портів

А ось біля Сулінського каналу утворилася вже черга з балкерів, які мають зайти до Дунайських портів. Наразі в Ізмаїлі, Усть-Дунайську та Кілії є кілька десятків суден, які чекають на захід в порти. 

Понад сорок суден завантажуються у портах Великої Одеси - фото 1
Рух суден біля Сулінського каналу. Фото: скриншот

Більше про роботу зернового коридору

Нагадаємо, що портова інфраструктура Одеського регіону регулярно потерпає від ворожих атак, а на відновлення терміналів потрібно не менш як рік. Для захисту Чорноморського узбережжя Україна потребує системи ППО, адже це суттєво впливає на стабільність експорту та роботу Чорноморського коридору.

Також ми писали, що показники експорту України портами Великої Одеси поступово наближаються до довоєнних показників. Вантажообіг портів Великої Одеси в найкоротшому місяці року становив 8 млн тонн, що стало рекордом з початку війни.

Додамо, що робота українських портів не припиняється, і на сьогодні від початку року Дунаєм експортовано понад 3 млн тонн продукції. Найбільше здійснюється перевезення зернових культур та олії.

Одеса
Одеська область
Одеська ОДА
зерно
Новини Одеси
експорт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

16 березня 2024

17:15Голова МВС України розказав, що було ціллю окупантів в Одесі