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Более сорока судов загружаются в портах Большой Одессы

23 марта 2024 17:35
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Более сорока судов загружаются в портах Большой Одессы
Движение судов в Черном море. Фото: MarineTraffic
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Очередной караван судов загружается зерном и другой продукцией в портах Большой Одессы. На сегодня, 23 марта, в акватории Черного моря находится более 40 кораблей.

Об этом Новости.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Пока известно, что в порту Одессы стоят 15 судов, еще 19 — в Черноморске, и 9 — в Южном. Кроме того, еще 10 судов уже загрузились и направляются на выход из портов, а на вход пока известно об одном.

Работа Дунайских портов

А вот у Сулинского канала образовалась уже очередь из балкеров, которые должны войти в Дунайские порты. Сейчас в Измаиле, Усть-Дунайске и Килии есть несколько десятков судов, ожидающих захода в порты.

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Движение судов около Сулинского канала. Фото: скриншот

Больше о работе зернового коридора

Напомним, что портовая инфраструктура Одесского региона регулярно страдает от вражеских атак, а на восстановление терминалов требуется не менее года. Для защиты Черноморского побережья Украина нуждается в системе ПВО, ведь это существенно влияет на стабильность экспорта и работу Черноморского коридора.

Также мы писали, что показатели экспорта Украины портами Большой Одессы постепенно приближаются к довоенным показателям. Грузооборот портов Большой Одессы в кратчайшем месяце составил 8 млн тонн, что стало рекордом с начала войны.

Добавим, что работа украинских портов не прекращается, и на сегодняшний день с начала года Дунаем экспортировано более 3 млн тонн продукции. Больше всего осуществляется перевозка зерновых культур и растительного масла.

Одесса
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зерно
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