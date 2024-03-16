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Понад тридцять суден завантажуються у портах Одещини — деталі

16 березня 2024 15:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Понад тридцять суден завантажуються у портах Одещини — деталі
Балкер ETERNAL BRIGHT. Фото: MarineTraffic.
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Порти Великої Одеси продовжують забезпечувати експорт української продукції. Станом на сьогодні, 16 березня, в акваторії Чорного моря перебуває 33 судна, які очікують черги на завантаження.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

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Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 13 суден, ще 20 — у Чорноморську, та 11 — у Південному. Крім того, ще 8 суден прямують на вихід з портів, а на вхід поки є один корабель.

Понад тридцять суден завантажуються у портах Одещини — деталі - фото 1
Рух суден у Чорному морі. Фото: MarineTraffic

Робота Дунайських портів

Крім того, біля Сулінського каналу утворилася черга з балкерів, які мають зайти до Дунайських портів. Наразі в Ізмаїлі, Усть-Дунайську та Кілії є пів сотні суден, які чекають на захід в порти. 

Понад тридцять суден завантажуються у портах Одещини — деталі - фото 2
Рух суден біля Сулінського каналу. Фото: MarineTraffic

Нагадаємо, що портова інфраструктура Одеського регіону регулярно потерпає від ворожих атак, а на відновлення терміналів потрібно не менш як рік. Для захисту Чорноморського узбережжя Україна потребує системи ППО, адже це суттєво впливає на стабільність експорту та роботу Чорноморського коридору.

Також ми писали, що показники експорту України портами Великої Одеси поступово наближаються до довоєнних показників. Вантажообіг портів Великої Одеси в найкоротшому місяці року становив 8 млн тонн, що стало рекордом з початку війни.

Додамо, що робота українських портів не припиняється, і на сьогодні від початку року Дунаєм експортовано понад 3 млн тонн продукції. Найбільше здійснюється перевезення зернових культур та олії.

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