Более тридцати судов загружаются в портах Одесчины — подробности

Балкер ETERNAL BRIGHT. Фото: MarineTraffic.

Порты Большой Одессы продолжают обеспечивать экспорт украинской продукции. По состоянию на сегодня, 16 марта, в акватории Черного моря находятся 33 судна, ожидающих очереди загрузки.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Движение судов в Черном море

Пока известно, что в порту Одессы стоят 13 судов, еще 20 — в Черноморске и 11 — в Южном. Кроме того, еще 8 судов следует на выход из портов, а на вход пока есть один корабль.

Движение судов в Черном море. Фото: MarineTraffic

Работа Дунайских портов

Кроме того, возле Сулинского канала образовалась очередь балкеров, которые должны зайти в Дунайские порты. Сейчас в Измаиле, Усть-Дунайске и Килии есть полсотни судов, ожидающих запада в порты.

Движение судов у Сулинского канала. Фото: MarineTraffic

Напомним, что портовая инфраструктура Одесского региона регулярно страдает от вражеских атак, а на восстановление терминалов требуется не менее года. Для защиты черноморского побережья Украина нуждается в системе ПВО, ведь это существенно влияет на стабильность экспорта и работу Черноморского коридора.



Также мы писали, что показатели экспорта Украины портами Большой Одессы постепенно приближаются к довоенным показателям. Грузооборот портов Большой Одессы в кратчайшем месяце составил 8 млн тонн, что стало рекордом с начала войны.



Добавим, что работа украинских портов не прекращается, и на сегодняшний день с начала года Дунаем экспортировано более 3 млн тонн продукции. Больше всего осуществляется перевозка зерновых культур и растительного масла.