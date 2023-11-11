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Повітряні сили показали, як уночі знищували дрони над Одещиною

11 листопада 2023 17:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Повітряні сили показали, як уночі знищували дрони над Одещиною
Знищення дронів над Одещиною. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

У ніч проти 11 листопада російські окупанти вчергове застосували комбіновану атаку на Одесу та область. Воїни повітряного командування "Південь" продемонстрували успішну бойову роботу по ворожих цілях. 

Відповідне відео у своєму Telegram-канала опублікували Сили оборони півдня України.

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"Чергова ніч боротьби з російським окупантом в українському небі. Без сумнівів і страху воїни-зенітники повітряного командування "Південь" знищують ворога. На відео – ураження ворожого ударного безпілотника "Shahed-131/136" у ніч проти 11 листопада 2023 року на Одещині", — йдеться у повідомленні.

Скільки ворожих цілей знищила ППО

За словами військових вночі над регіоном було знищено 3 ударні дрони-камікадзе. Всього цієї ночі під час атаки на Україну наша ППО знищила 19  ворожих ударних БпЛА.

Атака на Одещину 

Зазначимо, що за вчорашній день в Одесі та області декілька раз звучала повітряна тривога. Ближче до вечора в регіоні було чутно вибухи. За даними військових, російські терористи вдарили по припортовій інфраструктурі ймовірно надзвуковим "Оніксом". Пізніше в мережі показали й наслідки влучань.  Ближче до півночі ворог запустив також і ударні дрони-камікадзе

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Одесі оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку на півдні. Містяни чули звук вибуху. 

Також, ми повідомляли, що армія РФ продовжує свою активність у Чорному морі. Так, за добу окупанти скинули дві керовані авіабомби у води південно-східніше від узбережжя Одещини.

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