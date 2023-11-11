Повітряні сили показали, як уночі знищували дрони над Одещиною
У ніч проти 11 листопада російські окупанти вчергове застосували комбіновану атаку на Одесу та область. Воїни повітряного командування "Південь" продемонстрували успішну бойову роботу по ворожих цілях.
Відповідне відео у своєму Telegram-канала опублікували Сили оборони півдня України.
"Чергова ніч боротьби з російським окупантом в українському небі. Без сумнівів і страху воїни-зенітники повітряного командування "Південь" знищують ворога. На відео – ураження ворожого ударного безпілотника "Shahed-131/136" у ніч проти 11 листопада 2023 року на Одещині", — йдеться у повідомленні.
Скільки ворожих цілей знищила ППО
За словами військових вночі над регіоном було знищено 3 ударні дрони-камікадзе. Всього цієї ночі під час атаки на Україну наша ППО знищила 19 ворожих ударних БпЛА.
Атака на Одещину
Зазначимо, що за вчорашній день в Одесі та області декілька раз звучала повітряна тривога. Ближче до вечора в регіоні було чутно вибухи. За даними військових, російські терористи вдарили по припортовій інфраструктурі ймовірно надзвуковим "Оніксом". Пізніше в мережі показали й наслідки влучань. Ближче до півночі ворог запустив також і ударні дрони-камікадзе.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Одесі оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку на півдні. Містяни чули звук вибуху.
Також, ми повідомляли, що армія РФ продовжує свою активність у Чорному морі. Так, за добу окупанти скинули дві керовані авіабомби у води південно-східніше від узбережжя Одещини.
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