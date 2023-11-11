Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Воздушные силы показали, как ночью уничтожали дроны над Одесчиной arrow

Воздушные силы показали, как ночью уничтожали дроны над Одесчиной

11 ноября 2023 17:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Воздушные силы показали, как ночью уничтожали дроны над Одесчиной
Уничтожение дронов над Одесской областью. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В ночь на 11 ноября российские оккупанты в очередной раз применили комбинированную атаку на Одессу и область. Воины воздушного командования "Юг" продемонстрировали успешную боевую работу по враждебным целям.

Соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовали Силы обороны юга Украины.

Читайте также:

"Очередная ночь борьбы с российским оккупантом в украинском небе. Без сомнений и страха воины-зенитчики воздушного командования "Юг" уничтожают врага. На видео – поражение вражеского ударного беспилотника "Shahed-131/136" в ночь на 11 ноября 2023 года на Одесщине", — говорится в сообщении.

Сколько враждебных целей уничтожило ПВО

По словам военных ночью над регионом были уничтожены 3 ударных дрона-камикадзе. Всего этой ночью во время атаки на Украину наша ПВО уничтожила 19 вражеских ударных БПЛА.

Атака на Одесчину

Отметим, что вчерашний день в Одессе и области несколько раз звучала воздушная тревога. Ближе к вечеру в регионе были слышны взрывы . По данным военных, российские террористы ударили по припортовой инфраструктуре предположительно сверхзвуковым "Ониксом". Позже в сети показали и последствия попаданий. Ближе к полуночи враг запустил также ударные дроны-камикадзе.

Напомним, ранее мы писали, что в Одессе объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности на юге. Горожане слышали звук взрыва.

Также мы сообщали, что армия РФ продолжает свою активность в Черном море. Так, за сутки кафиры сбросили две управляемые авиабомбы в воды юго-восточнее побережья Одесчины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Херсон наш — как прошел год после деоккупации - 80x80

Херсон наш — как прошел год после деоккупации

06:40Цены на металлолом в ноябре. Сколько стоит 1 кг чермета в Украине.

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Актуальное по теме