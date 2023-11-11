Воздушные силы показали, как ночью уничтожали дроны над Одесчиной

Уничтожение дронов над Одесской областью. Фото: скриншот

В ночь на 11 ноября российские оккупанты в очередной раз применили комбинированную атаку на Одессу и область. Воины воздушного командования "Юг" продемонстрировали успешную боевую работу по враждебным целям.

Соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовали Силы обороны юга Украины.

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"Очередная ночь борьбы с российским оккупантом в украинском небе. Без сомнений и страха воины-зенитчики воздушного командования "Юг" уничтожают врага. На видео – поражение вражеского ударного беспилотника "Shahed-131/136" в ночь на 11 ноября 2023 года на Одесщине", — говорится в сообщении.

Сколько враждебных целей уничтожило ПВО

По словам военных ночью над регионом были уничтожены 3 ударных дрона-камикадзе. Всего этой ночью во время атаки на Украину наша ПВО уничтожила 19 вражеских ударных БПЛА.

Атака на Одесчину

Отметим, что вчерашний день в Одессе и области несколько раз звучала воздушная тревога. Ближе к вечеру в регионе были слышны взрывы . По данным военных, российские террористы ударили по припортовой инфраструктуре предположительно сверхзвуковым "Ониксом". Позже в сети показали и последствия попаданий. Ближе к полуночи враг запустил также ударные дроны-камикадзе.

Напомним, ранее мы писали, что в Одессе объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности на юге. Горожане слышали звук взрыва.

Также мы сообщали, что армия РФ продолжает свою активность в Черном море. Так, за сутки кафиры сбросили две управляемые авиабомбы в воды юго-восточнее побережья Одесчины.