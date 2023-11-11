Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Російські військові скинули авіабомби біля узбережжя Одещини arrow

Російські військові скинули авіабомби біля узбережжя Одещини

11 листопада 2023 13:55
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Російські військові скинули авіабомби біля узбережжя Одещини
Скидання авіабомб. Фото: РосЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Армія РФ продовжує свою активність у Чорному морі. Так, за добу окупанти скинули 2 керовані авіабомби у води південно-східніше від узбережжя Одещини. 

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

Читайте також:

"Противник завдав 5 авіаційних ударів із застосуванням 38 керованих авіабомб по населених пунктах Херсонщини. 2 керовані авіабомби скинуті в море, південно-східніше від узбережжя Одещини. Ворог продовжує тим самим створювати напруження навколо морських транспортних шляхів", — йдеться у повідомленні військових.

Мінування Чорного моря

Зазначимо, що на думку військових, росіяни намагаються зупинити рух тимчасовими гуманітарними коридорами у Чорному морі, використовуючи на цьому напрямку тактичну авіацію. Таким чином вони хочуть створити штучну продовольчу кризу у світі та посилити власний експорт зерна. 

Нагадаємо, ворог не полишає спроб зашкодити функціонуванню гуманітарного коридору за допомогою тактичної авіації. Проте наразі ці зусилля поки що суто демонстративні.

Також ми писали, що від початку роботи гуманітарних зернових коридорів у Чорному морі з портів Великої Одеси вийшло 91 судно. Балкери з продовольством доставили до країн Європи, Азії та Африки понад три мільйони тонн зерна. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства відновлення України. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

Херсон наш — як минув рік після деокупації - 80x80

Херсон наш — як минув рік після деокупації

06:40Ціни на металобрухт у листопаді. Скільки коштує 1 кг чермета в Україні

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

12:27 Усик відповів Фаріон — вийшло жорстко і російською мовою

Актуальне по темі