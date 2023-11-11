Російські військові скинули авіабомби біля узбережжя Одещини

Скидання авіабомб. Фото: РосЗМІ

Армія РФ продовжує свою активність у Чорному морі. Так, за добу окупанти скинули 2 керовані авіабомби у води південно-східніше від узбережжя Одещини.

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

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"Противник завдав 5 авіаційних ударів із застосуванням 38 керованих авіабомб по населених пунктах Херсонщини. 2 керовані авіабомби скинуті в море, південно-східніше від узбережжя Одещини. Ворог продовжує тим самим створювати напруження навколо морських транспортних шляхів", — йдеться у повідомленні військових.

Мінування Чорного моря

Зазначимо, що на думку військових, росіяни намагаються зупинити рух тимчасовими гуманітарними коридорами у Чорному морі, використовуючи на цьому напрямку тактичну авіацію. Таким чином вони хочуть створити штучну продовольчу кризу у світі та посилити власний експорт зерна.

Нагадаємо, ворог не полишає спроб зашкодити функціонуванню гуманітарного коридору за допомогою тактичної авіації. Проте наразі ці зусилля поки що суто демонстративні.

Також ми писали, що від початку роботи гуманітарних зернових коридорів у Чорному морі з портів Великої Одеси вийшло 91 судно. Балкери з продовольством доставили до країн Європи, Азії та Африки понад три мільйони тонн зерна. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства відновлення України.