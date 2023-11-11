Российские военные сбросили авиабомбы у побережья Одесчины

Сброс авиабомб. Фото: РосСМИ

Армия РФ продолжает свою активность в Черном море. Так, за сутки оккупанты сбросили 2 управляемые авиабомбы в воды юго-восточнее побережья Одесчины.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

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"Противник нанес 5 авиационных ударов с применением 38 управляемых авиабомб по населенным пунктам Херсонщины. 2 управляемых авиабомбы сброшены в море юго-восточнее побережья Одесчины. Враг продолжает тем самым создавать напряжение вокруг морских транспортных путей", — говорится в сообщении военных.

Минирование Черного моря

Отметим, что, по мнению военных, россияне пытаются остановить движение временными гуманитарными коридорами в Черном море, используя на этом направлении тактическую авиацию. Таким образом, они хотят создать искусственный продовольственный кризис в мире и усилить собственный экспорт зерна.

Напомним, враг не оставляет попыток нанести ущерб функционированию гуманитарного коридора с помощью тактической авиации. Однако пока эти усилия пока сугубо демонстративны.

Также мы писали, что с начала работы гуманитарных зерновых коридоров в Черном море из портов Большой Одессы вышло 91 судно. Балкеры с продовольствием доставили в страны Европы, Азии и Африки более трех миллионов тонн зерна. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства восстановления Украины.