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Повна антисанітарія: скандал із розплідником на Одещині

2 липня 2023 20:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Скандал із розплідником на Одещині
Маленьке цуценя. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області стався скандал навколо розплідника тварин. У селі Вигода місцеві мешканці розводили собак в умовах повної антисанітарії.

Про це повідомили зоозахисники з "Закону природи".

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"Ось в таких умовах люди тримають собак. Розводили маленьких тут не один рік. Нарешті сусідам набридли знущання над тваринами", — зазначають активісти.

Наразі відомо, що у горе-бізнесменів вдалося вилучити близько 15 собак. Вони зараз перебувають у волонтерів та проходять обстеження у ветеринара. 

Зоозахисники наголошують, що собак у цьому розпліднику продають за зниженою ціною без документів та всіх необхідних щеплень. Купуючи тут тварину, люди дуже ризикують. 

Випадки жорстокого поводження з тваринами

В Рені було розкрито справу про жорстоке поводження з тваринами та порушення правил дорожнього руху. Після того як 33-річний водій автомобіля "ВАЗ" збив безпритульну собаку, яка загинула на місці пригоди, правоохоронці склали протоколи за чотири адміністративні порушення.

Мешканець села Малоярославець Перший Болградського району, зарубав сокирою собаку та вбив її цуценят. Зловмиснику призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років.

Також в Одесі поліцейські розпочали розслідування справи щодо наїзду на безпритульну собаку. За даними правоохоронців, водій автомобіля Kia на смерть збив тварину у дворі житлового комплексу на вулиці Артилерійській і втік з місця події.

 

 

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