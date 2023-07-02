Скандал с питомником в Одесской области

Маленький щенок. Фото: pixabay

В Одесской области произошел скандал вокруг питомника животных. В селе Выгода местные жители разводили собак в условиях полной антисанитарии.

Об этом сообщили зоозащитники из "Закона природы".

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"Вот в таких условиях люди держат собак. Разводили малышей здесь не один год. Наконец соседям надоели издевательства над животными", — отмечают активисты.

Известно, что у горе-бизнесменов удалось изъять около 15 собак. Они сейчас находятся у волонтеров и проходят обследование у ветеринара.

Зоозащитники отмечают, что собак в этом питомнике продают по сниженной цене без документов и всех необходимых прививок. Покупая здесь животное, люди очень рискуют.

Случаи жестокого обращения с животными

В Рени было раскрыто дело о жестоком обращении с животными и нарушении правил дорожного движения. После того как 33-летний водитель автомобиля "ВАЗ" сбил беспризорную собаку, погибшую на месте происшествия, правоохранители составили протоколы за четыре административных нарушения.

Житель села Малоярославец Первый Болградского района, зарубил топором собаку и убил ее щенков. Злоумышленнику назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

Также в Одессе полицейские начали расследование дела о наезде на беспризорную собаку. По данным правоохранителей, водитель автомобиля Kia насмерть сбил животное во дворе жилого комплекса на улице Артиллерийской и скрылся с места происшествия.