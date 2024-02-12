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Правоохоронці в Одесі ліквідували одразу декілька схем наркобізнесу

12 лютого 2024 17:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Правоохоронці в Одесі ліквідували одразу декілька схем наркобізнесу
Згорток рослинних наркотиків. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі на вихідних правоохоронці викрили девʼять схем оборудок наркотиків. Місцеві мешканці намагалися придбати або збути "товар" у різних районах міста. 

Про це повідомили у патрульній поліції в Одеській області. 

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Подробиці злочинних схем

На вулиці Василя Стуса поліцейські помітили чоловіка, який щось перебирав у руках. Під час перевірки виявилося, що він розпаковував "закладку" з наркотичним препаратом "солі". 

Ще два інциденти сталися під час перевірок авто. Водіїв Mercedes та Nissan зупинили за порушення ПДР. Однак у процесі перевірки в салонах було знайдено  згортки з канабісом. 

Крім того, пізніше у Київському районі міста патрульні зупинили ще дві автівки, водії яких поводилися агресивно. Проведені тести виявили вміст наркотиків у крові, а під час огляду транспорту, виявили пакунки з рослинними речовинами, схожими на канабіс. 

Решту порушників зупинили під час дії комендантської години. Усі чоловіки під час перевірок поводили себе зухвало та мали при собі різні синтетичні та рослинні наркотики. 

Яке покарання загрожує

Усіх порушників затримали та повідомили про підозру за статтею 309 та статтею 307 ККУ. Їм загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у наркозлочинах. Мешканець Болградського району вирощував у теплиці сотні кущів конопель. Крім того, у Білгород-Дністровському районі зловмисник тримав при собі канабіс у великих розмірах для подальшого продажу. 

Додамо, в Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у зберіганні зброї та наркотиків. Правопорушник у власній квартирі тримав дві гранати та канабіс.

Одеса
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