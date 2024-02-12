Правоохранители в Одессе ликвидировали сразу несколько схем наркобизнеса
В Одессе на выходных правоохранители разоблачили девять схем сделок наркотиков. Местные жители пытались приобрести или сбыть товар в разных районах города.
Об этом сообщили в патрульной полиции в Одесской области.
Подробности преступных схем
На улице Василия Стуса полицейские заметили мужчину, который что-то перебирал в руках. В ходе проверки оказалось, что он распаковывал "закладку" с наркотическим препаратом "соли".
Еще два инцидента произошли во время проверок авто. Водителей Mercedes и Nissan остановили за нарушение ПДД. Однако в процессе проверки в салонах были найдены свертки с каннабисом.
Кроме того, позже в Киевском районе города патрульные остановили еще два автомобиля, водители которых вели себя агрессивно. Проведенные тесты обнаружили содержание наркотиков в крови, а при осмотре транспорта обнаружили пакеты с растительными веществами, похожими на каннабис.
Остальные нарушители были остановлены во время действия комендантского часа. Все мужчины во время проверок вели себя вызывающе и имели при себе различные синтетические и растительные наркотики.
Какое наказание грозит
Все нарушители были задержаны, им сообщили о подозрении по статье 309 и статье 307 УКУ. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, в Одесской области правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в наркопреступлениях. Житель Болградского района выращивал в теплице сотни кустов конопли. Кроме того, в Белгород-Днестровском районе злоумышленник держал при себе каннабис в больших размерах для дальнейшей продажи.
Добавим, в Одессе задержан мужчина, подозреваемый в хранении оружия и наркотиков. Правонарушитель в собственной квартире держал две гранаты и каннабис.
Читайте Новини.LIVE!