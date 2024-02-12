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Правоохранители в Одессе ликвидировали сразу несколько схем наркобизнеса

12 февраля 2024 17:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Правоохранители в Одессе ликвидировали сразу несколько схем наркобизнеса
Сверток растительных наркотиков. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе на выходных правоохранители разоблачили девять схем сделок наркотиков. Местные жители пытались приобрести или сбыть товар в разных районах города.

Об этом сообщили в патрульной полиции в Одесской области.

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Подробности преступных схем

На улице Василия Стуса полицейские заметили мужчину, который что-то перебирал в руках. В ходе проверки оказалось, что он распаковывал "закладку" с наркотическим препаратом "соли".

Еще два инцидента произошли во время проверок авто. Водителей Mercedes и Nissan остановили за нарушение ПДД. Однако в процессе проверки в салонах были найдены свертки с каннабисом.

Кроме того, позже в Киевском районе города патрульные остановили еще два автомобиля, водители которых вели себя агрессивно. Проведенные тесты обнаружили содержание наркотиков в крови, а при осмотре транспорта обнаружили пакеты с растительными веществами, похожими на каннабис.

Остальные нарушители были остановлены во время действия комендантского часа. Все мужчины во время проверок вели себя вызывающе и имели при себе различные синтетические и растительные наркотики.

Какое наказание грозит

Все нарушители были задержаны, им сообщили о подозрении по статье 309 и статье 307 УКУ. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в наркопреступлениях. Житель Болградского района выращивал в теплице сотни кустов конопли. Кроме того, в Белгород-Днестровском районе злоумышленник держал при себе каннабис в больших размерах для дальнейшей продажи.

Добавим, в Одессе задержан мужчина, подозреваемый в хранении оружия и наркотиков. Правонарушитель в собственной квартире держал две гранаты и каннабис.

Одесса
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Новости Одессы
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