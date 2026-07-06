Прем'єр-міністр на Одещині: 80 сімей стали власниками квартир

Юлія Свириденко з родинами. Фото: Одеська МВА

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

На Одещині ветеранам з інвалідністю внаслідок війни та родинам загиблих Захисників України вручили сертифікати на придбання житла. Документи передала Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко під час робочого візиту до регіону. Загалом область отримала більше 400 млн гривень державної підтримки, що дозволить забезпечити житлом понад 150 родин.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Сертифікати на житло

Під час робочого візиту до Одеської області Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко вручила 87 житлових сертифікатів ветеранам з інвалідністю внаслідок війни та членам сімей полеглих Захисників України. Після отримання сертифікатів кожна родина зможе самостійно обрати житло — квартиру або будинок, які найбільше відповідатимуть її потребам. Програма має допомогти ветеранам і сім'ям загиблих військових розпочати новий етап життя у власній оселі.

Серед них сертифікати отримали 38 родин з Одеси. Завдяки державній програмі компенсації вони зможуть придбати власне житло — місце, де можна будувати майбутнє, почуватися в безпеці та створювати домашній затишок.

Під час заходу Юлія Свириденко наголосила, що підтримка ветеранів і їхніх родин залишається одним із головних пріоритетів держави. За її словами, важливо створити умови, щоб кожен ветеран і ветеранка могли знайти себе в мирному житті, відчувати підтримку та впевненість у майбутньому.

"Дбати про тих, хто захищав Україну, і підтримувати родини наших героїв, у тому числі через забезпечення житлом, є одним із пріоритетів державної ветеранської політики, а житлові сертифікати є конкретним результатом цієї підтримки та важливим кроком до гідного повернення наших ветеранів до цивільного життя", — додав Олег Кіпер.

Кошти на субвенції

Загалом для Одеської області з державного бюджету виділили 421,6 млн гривень субвенції. Ці кошти дадуть змогу забезпечити житлом 158 ветеранів та членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України.

Як отримати сертифікат

Ветерани війни та члени їхніх родин можуть отримати державну допомогу на купівлю житла за двома різними програмами. Перша — це грошова компенсація від Мінветеранів для тих, хто перебуває на квартирному обліку. Друга — сертифікат "єВідновлення" за повністю зруйноване внаслідок бойових дій майно, де військовослужбовці мають пріоритетне право на виплати.

Щоб отримати грошову компенсацію від Мінветеранів, захисникам зі статусом УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни спочатку необхідно стати на квартирний облік у своїй громаді. Після цього документи подаються до органів соцзахисту або ЦНАПу. Спеціальна комісія розраховує суму виплати, яку держава перераховує на спеціальний рахунок в "Ощадбанку". Ветеран має один рік, щоб самостійно знайти квартиру на первинному чи вторинному ринку, після чого банк перераховує кошти напряму продавцю.

Якщо ж йдеться про житловий сертифікат "єВідновлення" за знищене майно, процедура повністю цифровізована. Власник подає інформаційне повідомлення та заяву через застосунок "Дія". Комісія при місцевій владі оцінює збитки та генерує цифровий сертифікат, який відображається в додатку. Коли ветеран обирає нове житло, він бронює кошти через "Дію", оформлює у нотаріуса відмову від прав на зруйнований об'єкт і підписує угоду купівлі-продажу. Якщо вартість нової оселі більша за суму в сертифікаті, різницю можна доплатити самостійно.

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