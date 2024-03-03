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Причини обвалення будинку в Одесі вивчаються, — Гуменюк

3 березня 2024 14:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Причини обвалення будинку в Одесі вивчаються, — Гуменюк
Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, вказала на можливу причину серйозних руйнувань будинку в Одесі, який став російською мішенню. Це могло бути через посилення бойової частини "шахеда".

Про це військова розповіла в етері телемарафону "Ми — Україна".

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"Зараз ми не готові відповісти, що саме сталося, але експерти працюють на місці. Вони вивчають траєкторію польоту та типи руйнувань. Не виключено, що це могли бути "шахеди" з посиленою бойовою частиною, адже окупанти постійно працюють над вдосконаленням того, чим атакують", — зазначила Гуменюк.

За її словами, розбираючи завали, можливо, будуть знайдені ще якісь частини баражуючого боєприпасу, що дасть додаткові відповіді. Спеціалісти продовжують розбирати завали, щоб встановити причину й обставини інциденту та прибрати наслідки нападу.

Атака на Одесу: що відомо

У ніч проти 2 березня в Одесі пролунали потужні вибухи. Ворог атакував місто ударними дронами. Загалом було вісім БпЛА, три з яких збили над містом, а ще чотири — над морем. Унаслідок "прильоту" зруйнований житловий будинок, загалом 18 квартир.  

Кількість постраждалих через атаку

Наразі відомо, що загальна кількість загиблих, на жаль, зросла до 10. Останніми з-під завалів дістали матір з восьмимісячним немовлям. Їх знайшли у міцних обіймах. Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії, де ще можуть перебувати люди. 

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський показав героїчну роботу співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій після ракетного удару по Одесі у суботу, 2 березня. Рятувальники розбирали завали та надавали допомогу як дорослим, так і дітям.

Одеса
війна
росіяни
Одеська область
Новини Одеси
Наталія Гуменюк
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