Причины обрушения дома в Одессе изучаются, — Гуменюк

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: скриншот

Начальник объединенного координационного прессцентра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк указала на возможную причину серьезных разрушений дома в Одессе, который стал российской мишенью. Это могло быть из-за усиления боевой части "шахеда".

Об этом военная рассказала в эфире телемарафона "Мы — Украина".

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"Сейчас мы не готовы ответить, что именно произошло, но эксперты работают на месте. Они изучают траекторию полета и типы разрушений. Не исключено, что это могли быть "шахеды" с усиленной боевой частью, ведь оккупанты постоянно работают над усовершенствованием того, чем атакуют", — отметила Гуменюк.

По ее словам, разбирая завалы, возможно, найдут еще какие-то части баражирующего боеприпаса, что даст дополнительные ответы. Специалисты продолжают разбирать завалы, чтобы установить причину и обстоятельства инцидента и устранить последствия нападения.

Атака на Одессу: что известно

В ночь на 2 марта в Одессе прогремели мощные взрывы. Враг атаковал город ударными дронами. В общей сложности было восемь БпЛА, три из которых сбили над городом, а еще четыре — над морем. В результате "прилета" разрушен жилой дом, всего 18 квартир.

Количество пострадавших из-за атаки

Пока известно, что общее число погибших, к сожалению, выросло до 10. Последними из-под завалов достали мать с восьмимесячным младенцем. Их нашли в крепких объятиях. Спасатели продолжают работать на месте трагедии, где еще могут находиться люди.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский показал героическую работу сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям после ракетного удара по Одессе в субботу, 2 марта. Спасатели разбирали завалы и оказывали помощь как взрослым, так и детям.