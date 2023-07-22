В Одесі затримали наркоторгівця

Речові докази, які вилучили поліцейські. Фото: Нацполіція

Під час комендантської години у Хаджибейському районі міста затримали 20-річного чоловіка з нарковмісними препаратами. Молодик у таксі намагався перевести 235 згортків психотропів.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Читайте також:

"Належність речовин до категорії психотропів криміналісти підтвердили за допомогою експрес-тесту. Вилучені речові докази вагою близько 400 грамів поліцейські направили на експертне дослідження", — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Яке покарання загрожує

Наразі молодикові повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні психотропної речовини з метою збуту. Цей злочин передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років. Чоловіка затримали на місці та тримають під вартою. Слідство триває.

Інші наркозлочини на Одещині

Співробітники Служби безпеки України успішно затримали наркокур'єра, який намагався незаконно перевезти наркотичні засоби на територію Одещини. За даними слідства, організатором наркотрафіку виявився громадянин Молдови.

В Одеській області викрили 56-річного чоловіка, який незаконно вирощував снодійний мак. Літньому мешканцю Татарбунарської територіальної громади загрожує позбавлення волі.

Також в Одесі молодик намагався швидко заробити грошей шляхом продажу наркотичних препаратів. Речовини, які містять метадон, чоловік продавав прямо на вулицях міста, створюючи "закладки".