В Одессе задержан наркоторговец

Вещественные доказательства, изъятые полицейскими. Фото: Нацполиция

Во время комендантского часа в Хаджибейском районе города задержали 20-летнего мужчину с наркосодержащими препаратами. Молодой человек в такси пытался перевести 235 свертков психотропов.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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"Принадлежность веществ к категории психотропов криминалисты подтвердили с помощью экспресс-теста. Изъятые вещественные доказательства весом около 400 грамм полицейские направили на экспертное исследование", — говорится в сообщении правоохранителей.

Какое наказание грозит

Молодому человеку сообщили о подозрении в незаконном приобретении, хранении и перевозке психотропного вещества с целью сбыта. Это преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Мужчину задержали на месте и содержат под стражей. Следствие продолжается.

Другие наркопреступления в Одесской области

Сотрудники Службы безопасности Украины успешно задержали наркокурьера, пытавшегося незаконно перевезти наркотические средства на территорию Одесчины. По данным следствия, организатором наркотрафика оказался гражданин Молдавии.

В Одесской области разоблачили 56-летнего мужчину, незаконно выращивавшего снотворный мак. Пожилому жителю Татарбунарской территориальной громады грозит лишение свободы.

Также в Одессе молодой человек пытался быстро заработать денег путем продажи наркотических препаратов. Вещества, содержащие метадон, мужчина продавал прямо на улицах города, создавая "закладки".