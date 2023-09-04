Прокурори фіксують наслідки атаки по Одещині (фото)

Наслідки атаки по Одещині. Фото: Одеська обласна прокуратура

Ізмаїльська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування відносно чергової масованої атаки безпілотних літальних апаратів (БпЛА) на цивільну інфраструктуру Одещини. Окупанти вчергове порушили закони та звичаї війни.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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За даними слідства, збройні сили Російської Федерації вчинили атаку за допомогою безпілотних літальних апаратів типу "Shahed" на населені пункти на півдні Одещини. Масований дроновий удар призвів до пошкодження та руйнування адміністративних будівель, складських та виробничих споруд, а також сільськогосподарської техніки.

Знищені складські приміщення. Фото: Одеська обласна прокуратура

Прокурори фіксують наслідки обстрілу по Одещині. Фото: Одеська обласна прокуратура

Прокурори спільно зі слідчими працюють на місці події, документуючи наслідки збройної агресії Російської Федерації.

Атака на припортову інфраструктуру

Нагадаємо, вночі 3 вересня, ворог вкотре атакував припортову інфраструктуру Одеської області. На південний регіон здійснювалася атака понад три з половиною години.

Зазначимо, під час обстрілів портової інфраструктури Одеси та області росіяни знищили понад 200 тисяч тонн українського збіжжя. Після припинення дії зернової угоди 17 липня ворог атакував термінали регіону з агропродукцією понад вісім разів.

Додамо, вночі 23 серпня збройні сили РФ вчинили обстріл, використовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни. Атака призвела до серйозних пошкоджень та руйнувань у регіоні Придунав'я.