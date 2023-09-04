Прокуроры фиксируют последствия атаки по Одесской области (фото)

Последствия атаки по Одесской области. Фото: Одесская областная прокуратура

Измаильская окружная прокуратура начала досудебное расследование в отношении очередной массированной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на гражданскую инфраструктуру Одесчины. Оккупанты в очередной раз нарушили законы и обычаи войны.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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По данным следствия, вооруженные силы Российской Федерации совершили атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов типа Shahed на населенные пункты на юге Одесчины. Массированный дроновый удар привел к повреждению и разрушению административных зданий, складских и производственных сооружений, а также сельскохозяйственной техники.

Уничтожены складские помещения. Фото: Одесская областная прокуратура

Прокуроры фиксируют последствия обстрелов по Одесчине. Фото: Одесская областная прокуратура

Прокуроры совместно со следователями работают на месте происшествия, документируя последствия вооруженной агрессии Российской Федерации.

Атака на припортовую инфраструктуру

Напомним, ночью 3 сентября, враг еще раз атаковал припортовую инфраструктуру Одесской области. На южный регион осуществлялась атака более трех с половиной часов.

Отметим, при обстреле портовой инфраструктуры Одессы и области россияне уничтожили более 200 тысяч тонн украинского зерна. После прекращения действия зернового соглашения 17 июля враг атаковал терминалы региона с агропродукцией более восьми раз.

Добавим, ночью 23 августа вооруженные силы РФ совершили обстрел, используя запрещенные международным правом средства ведения войны. Атака привела к серьезным повреждениям и разрушениям в Придунавье.