Ракетна загроза для Одеси — ворожий флот чергує в акваторії морів

Кораблі ворожого флоту чергують в акваторії моря. Ілюстративне фото: росЗМІ

Ракетоносії окупантів сьогодні, 30 квітня, помічені на чергуванні у Середземному морі, тоді як інші військові одиниці ворожого флоту залишаються у своїх базах. Незважаючи на це, загроза обстрілів лишається серйозною, оскільки росіяни можуть запускати ракети "Калібр" із власних військових портів.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.



Читайте також:

Скільки кораблів загрожують

В Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні;

у Середземному морі — 2 кораблі, з них 1 — носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку пройшли:

до Азовського моря — 5 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря — 9 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові.

Більше про ворожий флот

Нагадаємо, вчора Росія випустила по Одесі ракету, ймовірно, з території тимчасово окупованого Криму. Внаслідок атаки є жертви та постраждалі серед цивільного населення, а також численні руйнування інфраструктури.



Окрім цього, вночі проти 27 квітня російські загарбники завдали чергового масованого ракетного удару по території України. В атаці ворог застосував ракети типу "Калібр", які випустили з акваторії Чорного моря.



Також ми писали, що Сили оборони України продовжують добивати у Севастополі залишки Чорноморського флоту Росії. Так, підрозділи ВМС уразили рятувальний корабель "Коммуна". Чим унікальний він — читайте у матеріалі.



Раніше ми повідомляли, що українські морські дрони викликали такий ступінь тривоги серед російських військових, що вони бояться виводити надводні кораблі в море. Останнім часом загарбники використовують тільки альтернативні засоби — субмарини.