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Ракетна загроза для Одеси — ворожий флот чергує в акваторії морів

30 квітня 2024 11:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ракетна загроза для Одеси — ворожий флот чергує в акваторії морів
Кораблі ворожого флоту чергують в акваторії моря. Ілюстративне фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Ракетоносії окупантів сьогодні, 30 квітня, помічені на чергуванні у Середземному морі, тоді як інші військові одиниці ворожого флоту залишаються у своїх базах. Незважаючи на це, загроза обстрілів лишається серйозною, оскільки росіяни можуть запускати ракети "Калібр" із власних військових портів.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
 

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Скільки кораблів загрожують 

  • В Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні;
  • у Середземному морі — 2 кораблі, з них 1 — носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку пройшли:

  • до Азовського моря — 5 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 9 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові. 

Більше про ворожий флот

Нагадаємо, вчора Росія випустила по Одесі ракету, ймовірно, з території тимчасово окупованого Криму. Внаслідок атаки є жертви та постраждалі серед цивільного населення, а також численні руйнування інфраструктури. 

Окрім цього, вночі проти 27 квітня російські загарбники завдали чергового масованого ракетного удару по території України. В атаці ворог застосував ракети типу "Калібр", які випустили з акваторії Чорного моря.

Також ми писали, що Сили оборони України продовжують добивати у Севастополі залишки Чорноморського флоту Росії. Так, підрозділи ВМС уразили рятувальний корабель "Коммуна". Чим унікальний він — читайте у матеріалі.

Раніше ми повідомляли, що українські морські дрони викликали такий ступінь тривоги серед російських військових, що вони бояться виводити надводні кораблі в море. Останнім часом загарбники використовують тільки альтернативні засоби — субмарини. 

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