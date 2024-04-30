Ракетна загроза для Одеси — ворожий флот чергує в акваторії морів
Ракетоносії окупантів сьогодні, 30 квітня, помічені на чергуванні у Середземному морі, тоді як інші військові одиниці ворожого флоту залишаються у своїх базах. Незважаючи на це, загроза обстрілів лишається серйозною, оскільки росіяни можуть запускати ракети "Калібр" із власних військових портів.
Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
Скільки кораблів загрожують
- В Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні;
- у Середземному морі — 2 кораблі, з них 1 — носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.
Рух морем продовжується
За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку пройшли:
- до Азовського моря — 5 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 9 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові.
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Нагадаємо, вчора Росія випустила по Одесі ракету, ймовірно, з території тимчасово окупованого Криму. Внаслідок атаки є жертви та постраждалі серед цивільного населення, а також численні руйнування інфраструктури.
Окрім цього, вночі проти 27 квітня російські загарбники завдали чергового масованого ракетного удару по території України. В атаці ворог застосував ракети типу "Калібр", які випустили з акваторії Чорного моря.
Також ми писали, що Сили оборони України продовжують добивати у Севастополі залишки Чорноморського флоту Росії. Так, підрозділи ВМС уразили рятувальний корабель "Коммуна". Чим унікальний він — читайте у матеріалі.
Раніше ми повідомляли, що українські морські дрони викликали такий ступінь тривоги серед російських військових, що вони бояться виводити надводні кораблі в море. Останнім часом загарбники використовують тільки альтернативні засоби — субмарини.
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