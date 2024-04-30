Ракетная угроза для Одессы — вражеский флот дежурит в акватории морей
Ракетоносители оккупантов сегодня, 30 апреля, замечены на дежурстве в Средиземном море, тогда как другие военные единицы вражеского флота остаются в своих базах. Несмотря на это, угроза обстрелов остается серьезной, поскольку россияне могут запускать ракеты "Калибр" из собственных военных портов.
Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.
Сколько кораблей угрожают
- В Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют;
- в Средиземном море — 2 корабля, из них 1 — носитель крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 16 ракет.
Движение по морю продолжается
По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив прошли:
- к Азовского моря — 5 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор;
- к Черному морю — 9 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор.
"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)" , — отмечают военные.
Больше о вражеском флоте
Напомним, вчера Россия выпустила по Одессе ракету, вероятно, с территории временно оккупированного Крыма. В результате атаки есть жертвы и пострадавшие среди гражданского населения, а также многочисленные разрушения инфраструктуры.
Кроме этого, ночью против 27 апреля российские захватчики нанесли очередной массированный ракетный удар по территории Украины. В атаке враг применил ракеты типа "Калибр", выпущенные из акватории Черного моря.
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