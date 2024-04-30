Ракетная угроза для Одессы — вражеский флот дежурит в акватории морей

Корабли вражеского флота дежурят в акватории моря. Иллюстративное фото: росСМИ

Ракетоносители оккупантов сегодня, 30 апреля, замечены на дежурстве в Средиземном море, тогда как другие военные единицы вражеского флота остаются в своих базах. Несмотря на это, угроза обстрелов остается серьезной, поскольку россияне могут запускать ракеты "Калибр" из собственных военных портов.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют;

в Средиземном море — 2 корабля, из них 1 — носитель крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 16 ракет.

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив прошли:

к Азовского моря — 5 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор;

к Черному морю — 9 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)" , — отмечают военные.

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Напомним, вчера Россия выпустила по Одессе ракету, вероятно, с территории временно оккупированного Крыма. В результате атаки есть жертвы и пострадавшие среди гражданского населения, а также многочисленные разрушения инфраструктуры.



Кроме этого, ночью против 27 апреля российские захватчики нанесли очередной массированный ракетный удар по территории Украины. В атаке враг применил ракеты типа "Калибр", выпущенные из акватории Черного моря.



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