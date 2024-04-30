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Ракетная угроза для Одессы — вражеский флот дежурит в акватории морей

30 апреля 2024 11:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Ракетная угроза для Одессы — вражеский флот дежурит в акватории морей
Корабли вражеского флота дежурят в акватории моря. Иллюстративное фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Ракетоносители оккупантов сегодня, 30 апреля, замечены на дежурстве в Средиземном море, тогда как другие военные единицы вражеского флота остаются в своих базах. Несмотря на это, угроза обстрелов остается серьезной, поскольку россияне могут запускать ракеты "Калибр" из собственных военных портов.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей угрожают

  • В Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют;
  • в Средиземном море — 2 корабля, из них 1 — носитель крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 16 ракет.

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив прошли:

  • к Азовского моря — 5 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 9 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)" , — отмечают военные.

Больше о вражеском флоте

Напомним, вчера Россия выпустила по Одессе ракету, вероятно, с территории временно оккупированного Крыма. В результате атаки есть жертвы и пострадавшие среди гражданского населения, а также многочисленные разрушения инфраструктуры.

Кроме этого, ночью против 27 апреля российские захватчики нанесли очередной массированный ракетный удар по территории Украины. В атаке враг применил ракеты типа "Калибр", выпущенные из акватории Черного моря.

Также мы писали, что Силы обороны Украины продолжают добивать остатки Черноморского флота России в Севастополе. Так, подразделения ВМС поразили спасательный корабль "Коммуна". Чем уникален он – читайте в материале.

Ранее мы сообщали, что украинские морские дроны вызвали такую степень тревоги среди российских военных, что они боятся выводить надводные корабли в море. В последнее время захватчики используют только альтернативные средства – субмарины.

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