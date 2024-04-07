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Ракетні обстріли з боку РФ — скільки грошей потрібно на відновлення Одеської області

7 квітня 2024 19:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Ракетні обстріли з боку РФ — скільки грошей потрібно на відновлення Одеської області
Зруйнований російською ракетою готель в Одесі. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Відновлення Одеської області після руйнувань, завданих російською збройною агресією, вимагає значних інвестицій. За оцінками експертів, уже зараз сума необхідних коштів перевищує 7 мільярдів доларів. 

Про це пише моніторингове видання UA War Infographics.

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"Загалом для відбудови України потрібно понад 486,2 млрд доларів. Ця сума втричі більша за ВВП країни", — йдеться у повідомленні. 

Руйнування на Одещині

Відзначимо, що Одеський регіон зазнав великих збитків внаслідок військових дій, що включають руйнування критичної інфраструктури, житлових будинків, та соціальних об’єктів. Загалом на Одещині, за останніми даними Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, окупанти пошкодили майже 2 000 будівель. Відбудова їх є критично важливим для повернення до нормального життя громадян та відновлення економіки області, і України в цілому.

Допомога у відбудові

Наразі в Одеській області розробляється комплексний план відновлення й ключовим аспектом його є залучення міжнародної допомоги та інвестицій. Так, у лютому Одеський порт приймав італійську делегацію, яка обговорила можливості співпраці щодо реконструкції критичної інфраструктури. Ця ініціатива спрямована на відновлення потужностей, які використовуються для експорту продукції.

До цього, японське місто Йокогама також обіцяло допомогу Одесі у відновленні міської інфраструктури, особливо об'єктів, що постраждали в результаті російських ракетних та дронових ударів.

У лютому цього року також до Одеси завітала французька делегація, яка взяла участь у зустрічі з обласною владою. Сторони домовилися про сприяння країни ЄС у відновленні регіону, що підтверджує міжнародний інтерес до підтримки Одеси у розвитку та відновленні після складних часів.

Субвенції для Одещини на відновлення у 2024

Крім цього, Одеська область отримає 543 млн грн субвенцій з держбюджету на відновлення у цьому році. Гроші виділені у рамках "Програми з відновлення України". Відповідне розпорядження ухвалено Кабміном. Ці кошти розподіляться між бюджетами шести громад та бюджетом самої області.

Одеса
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