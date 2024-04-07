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Ракетные обстрелы со стороны РФ — сколько денег нужно на восстановление Одесской области

7 апреля 2024 19:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Ракетные обстрелы со стороны РФ — сколько денег нужно на восстановление Одесской области
Разрушенный российской ракетой отель в Одессе. Фото: Новости.
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Возобновление Одесской области после разрушений, нанесенных российской вооруженной агрессией, требует значительных инвестиций. По оценкам экспертов, уже сейчас сумма необходимых средств превышает 7 миллиардов долларов.

Об этом пишет мониторинговое издание UA War Infographics.

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"В целом для восстановления Украины нужно более 486,2 млрд долларов. Эта сумма втрое больше ВВП страны", — говорится в сообщении.

Разрушение в Одесской области

Отметим, что Одесский регион понес большие убытки в результате военных действий, включающих разрушение критической инфраструктуры, жилых домов, и социальных объектов. Всего в Одесской области, по последним данным Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, оккупанты повредили почти 2 000 зданий. Восстановление их критически важно для возвращения к нормальной жизни граждан и восстановления экономики области и Украины в целом.

Помощь в восстановлении

В Одесской области разрабатывается комплексный план восстановления и ключевым аспектом его является привлечение международной помощи и инвестиций. Так, в феврале Одесский порт принимал итальянскую делегацию, обсудившую возможности сотрудничества по реконструкции критической инфраструктуры. Эта инициатива направлена на обновление мощностей, используемых для экспорта продукции.

До этого японский город Йокогама также обещал помощь Одессе в восстановлении городской инфраструктуры, особенно объектов, пострадавших в результате российских ракетных и дроновых ударов.

В феврале этого года также Одессу посетила французская делегация, которая приняла участие во встрече с областными властями. Стороны договорились о содействии ЕС в восстановлении региона, что подтверждает международный интерес к поддержке Одессы в развитии и восстановлении после сложных времен.

Субвенции для Одесчины на восстановление в 2024 году

Кроме того, Одесская область получит 543 млн грн субвенций из госбюджета на восстановление в этом году. Деньги выделены в рамках "Программы по восстановлению Украины". Соответствующее распоряжение принято Кабмином. Эти средства распределятся между бюджетами шести общин и бюджетом самой области.

Одесса
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