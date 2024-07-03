Рух кораблів росіян станом на сьогодні, 3 липня: ВМС

Запуск ракети з морського носія. Ілюстративне фото: росЗМІ

Станом на ранок середи, 3 липня, ворог маневрує у морях та перебазовує свої бойові одиниці. Так, у Чорному зберігається на чергуванні ракетоносій, але без "Калібрів". Однак в Азовському та Середземному російського флоту більше, тому варто бути уважними до сигналів повітряної тривоги.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі чатує 1 корабель, який є ракетоносієм без "Калібрів";

в Азовському морі — 3 кораблі окупантів. Ракетоносії заведені в пункти базування;

в Середземному морі 2 ракетоносії з 24 "Калібрами" на борту.

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку до Азовського моря пройшли 5 суден, 4 з них прямували з Босфору. Рух до Чорного моря здійснили 11 суден, у напрямку протоки Босфор протягом останньої доби пройшло 7 з них.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові.

Інформація про флот росіян. Фото: ВМС ЗСУ

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, на території тимчасово окупованого півострова внаслідок операції ГУР було уражено два катери російських загарбників типу КС-701 "Тунець". Ще два такі катери були пошкоджені за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5. Також було знищено рейдовий буксир "Сатурн".

Окрім цього, Україна усунула можливість мінування Чорного моря росіянами. Наші військові змусили РФ вивести з Криму кораблі у Новоросійськ.

Додамо, російські окупанти серйозно готуються до оборони Криму. Вони збільшують кількість вогневих точок, підготовлюються до можливої висадки українського десанту.