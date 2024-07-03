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Ракетоносители россиян в Черном море — какая угроза для Одесчины

3 июля 2024 09:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Движение кораблей россиян по состоянию на сегодня, 3 июля: ВМС
Запуск ракеты с морского носителя. Иллюстративное фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

По состоянию на утро среды, 3 июля, враг маневрирует по морям и перебазирует свои боевые единицы. Так, в Черном хранится на дежурстве ракетоноситель, но без "Калибров". Однако в Азовском и Средиземном российского флота больше — поэтому следует быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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  • В Черном море караулит 1 корабль, являющийся ракетоносителем без "Калибров";
  • в Азовском море — 3 корабля оккупантов. Ракетоносители заведены в пункты базирования;
  • в Средиземном море 2 ракетоносителя с 24 "Калибрами" на борту.

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив до Азовского моря прошли 5 судов, 4 из них направлялись из Босфора. Движение к Черному морю совершили 11 судов, в направлении пролива Босфор в течение последних суток прошло 7 из них.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)" , — отмечают военные.

Флот россиян по состоянию на сегодня
Информация о флоте россиян. Фото: ВМС ВСУ

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, на территории временно оккупированного полуострова в результате операции ГУР были поражены два катера российских захватчиков типа КС-701 "Тунец". Еще два таких катера были повреждены с помощью украинских ударных морских дронов Magura V5. Также был уничтожен рейдовый буксир "Сатурн".

Кроме того, Украина устранила возможность минирования Черного моря россиянами. Наши военные заставили РФ вывести из Крыма корабли в Новороссийск.

Добавим, российские оккупанты серьезно готовятся к обороне Крыма. Они увеличивают количество огневых точек, готовятся к возможной высадке украинского десанта.

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